Pagelle Juve Rennes – Woltemade salva Spalletti! Male Kolo Muani – VOTI – Calcio News 24

Pagelle Juve Rennes: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 3ª giornata della League Phase di Europa League 2026/27
Pagelle Juve Rennes: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 3ª giornata della League Phase di Europa League 2026/27
JUVENTUS (3-4-1-2): Vicario 6; Gatti 5.5 (60′ Gonzalez 6.5), Bremer 5.5, Kelly 6 (80′ Lucumí 6); Celik 6.5 (46′ Kalulu 6.5), Douglas Luiz 5, Koopmeiners 6, Cambiaso 5.5 (92′ Alajbegovic sv); McKennie 6; Kolo Muani 5 (80′ Boga sv), Woltemade 7. All. Spalletti
RENNES (3-5-2): Samba 6.5; Ait Boudlal 6, Cresswell 5.5, Rouault 6; Reynolds 5.5, Thomasson 6 (82′ Szymanski sv), Rongier 6, M. Camara 6, Nagida 7; Dia 6 (82′ Soumare sv), Al Tamari 7 (82′ Mayenda sv). All. Haise