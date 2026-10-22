 Pagelle Juve Rennes – Woltemade salva Spalletti! Male Kolo Muani – VOTI – Calcio News 24
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Pagelle Juve Rennes – Woltemade salva Spalletti! Male Kolo Muani – VOTI

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Published 4 ore fa il 22 Ottobre 2026
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Kolo muani

Pagelle Juve Rennes: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 3ª giornata della League Phase di Europa League 2026/27

Pagelle Juve Rennes: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 3ª giornata della League Phase di Europa League 2026/27

JUVENTUS (3-4-1-2): Vicario 6; Gatti 5.5 (60′ Gonzalez 6.5), Bremer 5.5, Kelly 6 (80′ Lucumí 6); Celik 6.5 (46′ Kalulu 6.5), Douglas Luiz 5, Koopmeiners 6, Cambiaso 5.5 (92′ Alajbegovic sv); McKennie 6; Kolo Muani 5 (80′ Boga sv), Woltemade 7. All. Spalletti

RENNES (3-5-2): Samba 6.5; Ait Boudlal 6, Cresswell 5.5, Rouault 6; Reynolds 5.5, Thomasson 6 (82′ Szymanski sv), Rongier 6, M. Camara 6, Nagida 7; Dia 6 (82′ Soumare sv), Al Tamari 7 (82′ Mayenda sv). All. Haise

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