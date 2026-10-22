Pagelle Ajax Atalanta, ko per i ragazzi di Sarri in trasferta! - VOTI

Pagelle Ajax Atalanta: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 3ª giornata della League Phase di Conference League 2026/27
Pagelle Ajax Atalanta: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 3ª giornata della League Phase di Conference League 2026/27
AJAX – ter Stegen 6; Rosa 6.5, Bouwman 6, Baas 7, Wijndal 6.5; Mokio 6.5, Amrabat 6.5; Brandt 6.5, Klaassen 5.5 (62′ Ouazane 7), Gloukh 6 (62′ Tsygankov 6); Marcos Leonardo 5.5 (66′ Arokodare 7). All. Míchel
ATALANTA – Carnesecchi 6; Bellanova 6.5, Kristensen 6.5, Obric 5.5, Zappacosta 6; Gaetano 6 (81′ Pasalic sv), Ederson 6; Elmas 5 (81′ Rowe sv), De Ketelaere 5 (62′ Samardzic 5.5), Zalewski 5; Scamacca 5.5 (72′ Krstovic 5.5). All. Sarri