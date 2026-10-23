Lazio, rinnovo Floriani Mussolini: accordo fino al 2030 e ingaggio quadruplicato

Il giovane biancoceleste è pronto a prolungare il contratto con il club capitolino: intesa già raggiunta a ottobre, la firma è attesa la prossima settimana



La Lazio blinda uno dei suoi talenti cresciuti a Formello. Romano, laziale e prodotto del vivaio biancoceleste, Floriani Mussolini si prepara a ricevere un importante riconoscimento dopo essersi ritagliato spazio nel progetto della società. Oltre alle soddisfazioni sul campo, per il giovane calciatore si avvicina anche un significativo passo avanti sul piano contrattuale.

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Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’accordo per il rinnovo sarebbe stato raggiunto all’inizio di ottobre. La prossima settimana è previsto un incontro tra la società e il Gruppo Pastorello, che segue da tempo gli interessi del giocatore, per ratificare l’intesa.

Rinnovo Lazio, contratto fino al 2030 e stipendio quadruplicato

L’attuale scadenza, fissata al 2028, verrà posticipata al 2030, garantendo al calciatore altre quattro stagioni in biancoceleste. La novità più significativa riguarda però l’aspetto economico: l’ingaggio sarà quadruplicato rispetto agli attuali 150mila euro circa.

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Un segnale di fiducia importante da parte della Lazio, che punta a valorizzare un elemento cresciuto nel proprio settore giovanile e sempre più inserito nel percorso della prima squadra.

Dalle giovanili ai prestiti: il percorso di Floriani

Arrivato a Formello nel 2016, dopo le esperienze alla Spes Artiglio, dove ha iniziato a giocare, e alla Roma Academy, Floriani ha completato la propria formazione nel vivaio laziale.

Prima del ritorno in prima squadra ha maturato esperienza con Pescara, Juve Stabia e Cremonese, passando rispettivamente dalla Serie C, dalla Serie B e dalla Serie A. Nell’estate del 2025, la Lazio ha esercitato il controriscatto, riportandolo in biancoceleste.

Ora il rinnovo fino al 2030 rappresenta un ulteriore passo avanti per un ragazzo che incarna il legame tra la squadra e il suo territorio.