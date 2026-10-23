Roma, sospiro di sollievo per Dybala: la Joya vede il Cagliari, possibile rientro anticipato

Dopo gli ultimi controlli medici arrivano segnali incoraggianti per l’argentino: il problema al polpaccio destro è in netto miglioramento e Gasperini spera di ritrovarlo già nella sfida di martedì

In casa Roma torna un po’ di serenità dopo le preoccupazioni legate all’ennesimo stop di Lorenzo Pellegrini. Le notizie che arrivano da Paulo Dybala sono infatti incoraggianti e riaccendono le speranze di Gian Piero Gasperini, alle prese con una situazione complicata soprattutto nel reparto offensivo.

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Le condizioni di Dybala migliorano: obiettivo Cagliari

Come riportato dal Corriere dello Sport, gli approfonditi controlli medici effettuati nella giornata di ieri hanno evidenziato progressi significativi per l’attaccante argentino. La lieve lesione al polpaccio destro, all’altezza del gemello, sembra ormai provocare pochissimo fastidio e gli ultimi esami strumentali avrebbero confermato l’evoluzione positiva del quadro clinico.

Una notizia accolta con sollievo da Gasperini, che dopo l’infortunio di Pellegrini aveva manifestato apertamente la necessità di recuperare al più presto la Joya.

Rientro anticipato? La panchina è possibile

La Roma adesso guarda con maggiore fiducia alla prossima sfida contro il Cagliari, in programma martedì. L’obiettivo è accelerare il recupero senza correre rischi inutili: Dybala potrebbe infatti tornare tra i convocati e accomodarsi inizialmente in panchina, con la possibilità di entrare nel finale per ritrovare gradualmente il ritmo partita.

Si tratterebbe di un rientro anticipato di quattro giorni rispetto alla tabella di marcia iniziale, che indicava nella trasferta contro l’Udinese il momento più probabile per il ritorno in campo.

La prudenza resta fondamentale, ma i segnali sono positivi. Per Gasperini recuperare Dybala significherebbe ritrovare qualità, fantasia e soluzioni offensive in un momento particolarmente delicato della stagione giallorossa.