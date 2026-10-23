Caprile, svolta a sorpresa: il portiere del Cagliari ottiene la cittadinanza albanese! Possibile cambio di Nazionale? Cosa dice il regolamento FIFA

Elia Caprile è ufficialmente cittadino albanese: il portiere del Cagliari potrebbe diventare un obiettivo della Nazionale dell’Albania, ma ci sono alcuni ostacoli regolamentari

Novità sorprendente per Elia Caprile, portiere del Cagliari, che ha ufficialmente ottenuto la cittadinanza albanese. Una notizia che potrebbe aprire scenari interessanti anche sul piano internazionale, considerando che il classe 2001 è già stato convocato dalla Nazionale italiana, senza però disputare alcuna partita con la selezione maggiore.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

La concessione della nuova cittadinanza è stata formalizzata attraverso un decreto firmato il 19 ottobre dal presidente albanese Bajram Begaj, successivamente pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 23 ottobre 2026.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Una situazione che ha immediatamente alimentato le indiscrezioni su un possibile futuro di Caprile con la maglia dell’Albania.

Caprile cittadino albanese: il legame con Emily Toshkollari

Ma perché il portiere del Cagliari ha richiesto la cittadinanza albanese?

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, alla base della decisione ci sarebbe il legame sentimentale con Emily Toshkollari, compagna di origini albanesi dalla quale, il 20 novembre 2025, ha avuto il figlio Edoardo.

Il calciatore non risulta avere origini familiari dirette in Albania, ma il rapporto con la compagna avrebbe contribuito alla scelta di ottenere la doppia cittadinanza.

Un dettaglio importante riguarda proprio la situazione familiare: secondo quanto precisato da DAZN, Caprile ed Emily non sarebbero sposati, contrariamente ad alcune ricostruzioni circolate inizialmente.

Caprile può giocare con l’Albania? Il regolamento FIFA e gli ostacoli

La cittadinanza albanese non comporta automaticamente la possibilità di rappresentare la Nazionale del Paese.

Secondo le indiscrezioni, la Federazione albanese avrebbe già iniziato a valutare la situazione per capire se esistano i requisiti necessari a convocare il portiere rossoblù.

Le norme FIFA sull’eleggibilità internazionale prevedono infatti che, in caso di acquisizione di una nuova nazionalità, debba essere dimostrato anche un effettivo collegamento con il Paese.

Tra i possibili requisiti figurano la nascita nel territorio interessato, le origini dei genitori o dei nonni oppure un periodo di residenza effettiva, secondo le condizioni previste dal regolamento.

Il semplice possesso del passaporto, quindi, non sarebbe sufficiente.

Nemmeno le origini della compagna rappresenterebbero automaticamente un requisito valido per ottenere l’idoneità sportiva.

Caprile e Sherri, possibile sfida tra compagni anche in Nazionale?

La vicenda presenta un’altra curiosità: nell’Albania milita già Alen Sherri, portiere che condivide lo spogliatoio del Cagliari proprio con Caprile.

Sherri, attualmente alternativa all’italiano nelle gerarchie rossoblù, potrebbe dunque ritrovarsi a condividere anche l’esperienza internazionale con il compagno, qualora arrivasse il via libera della FIFA.

Al momento, però, non esiste alcuna certezza sulla possibilità di convocare Caprile con l’Albania.

La Federazione dovrà verificare attentamente la documentazione e gli eventuali collegamenti richiesti dalle norme internazionali.

Per il portiere del Cagliari, dunque, la cittadinanza albanese è già ufficiale, mentre un eventuale futuro con la Nazionale resta tutto da chiarire.