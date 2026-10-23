FIGC, Malagò si tessera con il Circolo Aniene calcio a 5

Nuova avventura per Giovanni Malagò: tesserato come dirigente accompagnatore all’Aniene Calcio a 5

Si aggiunge un nuovo capitolo alla vicenda che coinvolge Giovanni Malagò, uno dei protagonisti del dibattito istituzionale che nelle ultime settimane ha riguardato la FIGC. Dopo le discussioni e le questioni regolamentari che hanno portato al commissariamento della Federazione, l’attuale dirigente sportivo ha deciso di formalizzare il proprio tesseramento federale attraverso il Circolo Canottieri Aniene, società storica del panorama sportivo romano. Lo riferisce l’ANSA.

La notizia rappresenta un passaggio significativo in vista dei prossimi sviluppi legati alla governance del calcio italiano e alimenta ulteriormente il confronto sul futuro della Federcalcio.

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Malagò si tessera con il Circolo Canottieri Aniene

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, Malagò ha ottenuto il tesseramento FIGC con il ruolo di dirigente accompagnatore della squadra di calcio a 5 del Circolo Canottieri Aniene. Un passaggio che assume particolare rilevanza nel contesto delle recenti vicende federali e che potrebbe incidere sugli scenari futuri legati alla presidenza della Federazione.

Il club romano, del quale Malagò ricopre il ruolo di presidente onorario, è tornato ad affiliarsi alla Federazione in questa stagione sportiva e partecipa al campionato di Serie D di calcio a 5.

Serie A compatta sul sostegno a Malagò

Nel frattempo, la Lega Serie A continua a mantenere una posizione favorevole nei confronti dell’attuale dirigente. I club della massima serie hanno infatti confermato il proprio sostegno alla possibile candidatura di Malagò in vista della prossima assemblea federale.

L’appuntamento più atteso resta quello previsto per il 14 dicembre, data che potrebbe rivelarsi decisiva per delineare gli equilibri futuri della FIGC e per comprendere quale direzione prenderà il calcio italiano sul piano istituzionale.

Una fase cruciale per il calcio italiano

Il tema della guida federale continua a occupare una posizione centrale nel panorama sportivo nazionale. Le ultime settimane sono state caratterizzate da confronti, ricorsi e prese di posizione da parte delle principali componenti del movimento calcistico italiano.

In questo contesto, la scelta di Malagò di tesserarsi con il Circolo Canottieri Aniene viene letta come un passaggio importante all’interno di una vicenda destinata a influenzare il futuro della Federazione.

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Con l’avvicinarsi dell’assemblea di dicembre, il quadro istituzionale resta in continua evoluzione. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il sostegno della Serie A e le recenti mosse del dirigente porteranno a una nuova candidatura alla guida della FIGC o se emergeranno scenari differenti per il vertice del calcio italiano.