Infortunio Pierotti, tegola pesantissima per il Lecce: frattura alla caviglia! Il comunicato ufficiale e le ultime sui tempi di recupero

Infortunio Pierotti, brutte notizie per il Lecce di Eusebio Di Francesco: gli esami hanno confermato una frattura del malleolo mediale della caviglia destra. Rischia un lungo stop

Arrivano pessime notizie per il Lecce e per il tecnico Eusebio Di Francesco, costretto a fare i conti con un nuovo problema dall’infermeria. Gli esami strumentali effettuati da Santiago Pierotti hanno infatti evidenziato una frattura composta del malleolo mediale della caviglia destra, un infortunio che obbligherà l’esterno argentino a fermarsi.

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Una perdita importante per la formazione salentina, impegnata nella preparazione di una serie di appuntamenti delicati in Serie A 2026/2027. Al momento, la società non ha ancora comunicato una possibile data per il ritorno in campo del calciatore.

Infortunio Pierotti, il Lecce comunica l’esito degli esami: frattura alla caviglia

Il Lecce ha ufficializzato le condizioni del giocatore attraverso una nota pubblicata sui propri canali, confermando l’esito degli accertamenti medici.

IL COMUNICATO UFFICIALE DEL LECCE – «L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Santiago Pierotti si è sottoposto a risonanza magnetica e TAC, presso lo Studio Radiologico “Quarta Colosso” di Lecce, che ha evidenziato una frattura composta del malleolo mediale della caviglia destra».

L’entità dell’infortunio richiederà particolare attenzione nella gestione del recupero. Soltanto i successivi aggiornamenti medici potranno chiarire quanto tempo Pierotti dovrà rimanere lontano dal terreno di gioco.

Pierotti, i numeri con il Lecce: sette presenze prima dell’infortunio

Il calciatore argentino aveva trovato spazio nelle rotazioni di Di Francesco, collezionando sette presenze nelle prime giornate di campionato, senza ancora riuscire a trovare la via del gol o servire assist.

Nella precedente stagione, invece, Pierotti aveva disputato 37 partite, rappresentando una soluzione importante per il reparto offensivo della formazione giallorossa.

Il nuovo problema fisico interrompe dunque il suo percorso proprio mentre il Lecce cerca continuità nei risultati.

Lecce, Di Francesco perde Pierotti: il calendario tra Juventus, Frosinone e Genoa

L’assenza dell’argentino costringerà Eusebio Di Francesco a valutare alternative sulle corsie offensive, modificando eventualmente le rotazioni per i prossimi appuntamenti.

Il calendario propone tre sfide ravvicinate: Juventus il 25 ottobre, Frosinone il 29 ottobre e Genoa il 1° novembre.

Impegni nei quali il Lecce dovrà cercare punti importanti senza poter contare, almeno nell’immediato, su Santiago Pierotti. La priorità sarà ora accompagnare il giocatore nel percorso di recupero, evitando di accelerare i tempi prima del completo superamento dell’infortunio.