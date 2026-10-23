Bocchetti pronto a ripartire dalla Turchia: il Karagumruk punta sull’ex Milan! Sarebbe il terzo allenatore italiano dopo Farioli e Pirlo

Salvatore Bocchetti vicino alla panchina del Fatih Karagumruk: l’ex allenatore di Verona, Monza e Atalanta Under 23 potrebbe iniziare la sua prima esperienza all’estero
Una nuova avventura professionale potrebbe attendere Salvatore Bocchetti, pronto a rimettersi in gioco lontano dall’Italia. L’ex difensore di Milan e Genoa è infatti vicino alla panchina del Fatih Karagumruk, formazione che milita nella seconda divisione del campionato turco.
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Per Bocchetti, che compirà 40 anni il prossimo 30 novembre, si tratterebbe della prima esperienza da allenatore all’estero, dopo quelle maturate alla guida di Hellas Verona, Monza e Atalanta Under 23.
Bocchetti al Karagumruk: possibile terzo tecnico italiano dopo Farioli e Pirlo
Il club di Istanbul potrebbe dunque affidarsi nuovamente a un allenatore italiano. In passato, infatti, sulla panchina del Karagumruk si sono già alternati Francesco Farioli e Andrea Pirlo.
La società cerca una nuova guida tecnica per risollevare una stagione iniziata con diverse difficoltà.
Karagumruk, la situazione in classifica e gli ultimi risultati
Dopo la retrocessione, il Fatih Karagumruk occupa attualmente il tredicesimo posto con 13 punti in undici giornate, frutto di tre vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte.
Il bilancio offensivo e difensivo registra 14 gol realizzati e 15 subiti.
La sconfitta contro il Mardin, arrivata il 15 ottobre, ha portato all’esonero del tecnico serbo Aleksandar Stanojevic. Successivamente, la squadra è stata guidata da Tarakci Selcuk nella gara persa 2-1 contro il Keciorengucu.
Bocchetti, tre italiani già presenti nella rosa del Karagumruk
Il prossimo impegno del club turco è previsto per sabato 24 ottobre alle ore 18, in trasferta contro il Sariyer.
Qualora l’operazione venisse definita, Bocchetti ritroverebbe tre connazionali già presenti nella rosa: il portiere Marco Silvestri, il difensore e capitano Davide Biraschi e l’attaccante Daniele Verde.
Per l’allenatore italiano si aprirebbe così una nuova opportunità, con l’obiettivo di rilanciare il Karagumruk e risalire la classifica.