Gilardino avverte il Parma prima della Lazio: «Sappiamo di aver deluso le aspettative dei tifosi». La conferenza stampa della vigilia

Lazio Parma, Alberto Gilardino presenta la sfida dell’Olimpico in conferenza stampa: il tecnico gialloblù chiede una reazione dopo il ko contro il Torino

Il Parma si prepara ad affrontare una delle trasferte più complicate della stagione. Sabato 24 ottobre, alle 20:45, la formazione gialloblù sarà ospite della Lazio, attualmente in testa alla classifica di Serie A 2026/2027.

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Alla vigilia dell’incontro, l’allenatore Alberto Gilardino è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il momento della squadra dopo la pesante sconfitta contro il Torino. Il tecnico ha chiesto ai suoi giocatori una risposta immediata, sottolineando l’importanza dell’atteggiamento mentale e della concentrazione.

Spazio anche alle condizioni degli infortunati, ai possibili cambiamenti di formazione e agli elogi nei confronti di Gennaro Gattuso.

Gilardino presenta Lazio Parma: la reazione dopo la sconfitta contro il Torino

Il tecnico gialloblù è tornato sulla prestazione negativa dell’ultima giornata, ammettendo la delusione per il risultato e raccontando il confronto avuto con la squadra.

SULLA SCONFITTA CONTRO IL TORINO E LA REAZIONE DEL PARMA – «Sappiamo di aver deluso le aspettative dei tifosi. Ci siamo confrontati, sappiamo quello che dobbiamo fare e sappiamo il nostro obiettivo. E avendolo chiaro dobbiamo portarlo in campo in partita fin dall’inizio sotto tutti i punti di vista, soprattutto mentalmente. Dobbiamo essere collegati da subito. Ho dei ragazzi che ascoltano, che apprendono, mi sono confrontato con loro in modo onesto e sono convinto che domani metteremo in campo questo aspetto».

Un messaggio preciso quello di Gilardino, che pretende maggiore attenzione soprattutto nell’approccio iniziale alle partite.

Gilardino, tre assenti contro la Lazio: le ultime sulla formazione del Parma

L’allenatore ha fatto il punto sulla situazione dell’infermeria, confermando tre indisponibili per la trasferta dell’Olimpico. Restano inoltre aperti diversi ballottaggi, compreso quello tra i portieri.

SUGLI INFORTUNATI E SULLE SCELTE DI FORMAZIONE – «I ragazzi sono tutti disponibili tranne Nicolussi, Almqvist ed Elphege. Ho diversi dubbi in diversi ruoli. C’è diversa concorrenza, anche in porta. Questo serve a tenere alto il livello alto».

Saranno dunque Nicolussi, Almqvist ed Elphege a saltare la partita contro la formazione biancoceleste.

Gilardino chiede pazienza: il percorso di crescita del Parma

Il tecnico si è soffermato anche sul lavoro intrapreso dal suo arrivo, spiegando come le modifiche introdotte sul piano fisico e tattico richiedano tempo per essere assimilate.

SUL PERCORSO DI CRESCITA DEL PARMA – «Sappiamo che il cambiamento non è immediato: da quando sono arrivato ho cambiato qualcosa nel lavoro fisico e sotto l’aspetto tecnico-tattico. L’anno scorso lavoravano in un certo modo, con caratteristiche di giocatori diverse. La mia rosa è valida, ho dei giocatori forti e sto cercando di indirizzare il percorso lavorativo in un certo modo. Ci vuole tempo».

L’obiettivo di Gilardino è costruire una squadra più equilibrata e competitiva, valorizzando le caratteristiche dei giocatori a disposizione.

Gilardino elogia Gattuso: le parole sull’allenatore della Lazio

Non sono mancati i complimenti a Gennaro Gattuso, protagonista dell’ottimo avvio di campionato della Lazio.

L’allenatore del Parma ha riconosciuto i meriti del collega, sottolineando il momento particolarmente positivo attraversato dai biancocelesti.

SULLA LAZIO E SU GENNARO GATTUSO – «Sappiamo di affrontare una squadra in salute, in un momento positivo. Faccio i complimenti a Gattuso che si merita questo percorso dopo un periodo di difficoltà con la Nazionale. Sono felice per lui. Noi abbiamo avuto modo di confrontarci e parlare».

Gilardino carica il Parma: «Ho fiducia nei miei ragazzi»

In chiusura, l’allenatore è tornato sugli errori commessi contro il Torino, spiegando come lo staff abbia analizzato soprattutto l’approccio alla gara.

Contro la Lazio serviranno determinazione e disciplina fin dai primi minuti, per evitare di ripetere le difficoltà dell’ultimo turno.

SULL’ATTEGGIAMENTO DA AVERE CONTRO LA LAZIO – «I primi 25 minuti sono stati analizzati sotto vari aspetti, domani conterà l’atteggiamento, la disciplina che dovremo portare in campo a inizio gara. Ho fiducia nei miei ragazzi: la partita sarà difficile ma siamo pronti».

Il messaggio di Gilardino è chiaro: il Parma deve lasciarsi alle spalle la sconfitta contro il Torino e dimostrare di aver imparato dai propri errori. La trasferta contro la capolista rappresenterà un banco di prova importante per valutare la risposta della squadra.