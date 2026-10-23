Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Napoli Roma: «Vale tanto. Rrhamani ha la febbre, vediamo come starà»

Napoli Roma, Massimiliano Allegri presenta il big match del Maradona in conferenza stampa: il tecnico azzurro elogia il lavoro di Gasperini e analizza il momento della squadra

Il Napoli si prepara a una delle sfide più importanti di questo avvio di stagione. Sabato 24 ottobre, alle ore 18:00, gli azzurri ospiteranno allo stadio Diego Armando Maradona la Roma di Gian Piero Gasperini, in un confronto che potrebbe avere conseguenze significative sulla classifica di Serie A.

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La formazione allenata da Massimiliano Allegri arriva all’appuntamento dopo la vittoria in Champions League contro il Bodø/Glimt, risultato che ha restituito fiducia al gruppo dopo la sconfitta subita in campionato contro il Venezia.

Nella conferenza stampa della vigilia, Allegri ha affrontato diversi argomenti: dalla posizione tattica di Kevin De Bruyne alle condizioni di Amir Rrahmani, passando per il rendimento di Rasmus Hojlund e le difficoltà difensive della squadra.

Allegri, De Bruyne davanti alla difesa: la nuova soluzione tattica del Napoli

Uno degli aspetti più interessanti emersi nell’ultima partita europea riguarda l’utilizzo di Kevin De Bruyne davanti alla difesa. Il centrocampista belga ha ricoperto una posizione più arretrata rispetto alle sue caratteristiche abituali.

SUL NUOVO RUOLO DI DE BRUYNE – «Giocatori come lui hanno qualità che gli permettono di giocare davanti alla difesa o nel doppio mediano, cosa che ha già fatto. Intanto ce l’ho messo e ci ha giocato, ed è la cosa più importante. Sicuro lì ci sono anche Lobotka e Gilmour. Lobotka ha giocato molto, anche la gestione è importante quando giochi così spesso».

Il tecnico ha dunque confermato la possibilità di utilizzare il belga in più posizioni, sottolineando anche la necessità di gestire le energie di Stanislav Lobotka e Billy Gilmour.

Allegri presenta Napoli Roma: l’elogio a Gasperini e l’importanza della partita

La sfida contro la Roma rappresenta un’occasione importante per il Napoli, chiamato a riscattare la sconfitta di Venezia e a recuperare terreno sulle prime posizioni.

Allegri ha riconosciuto i meriti di Gian Piero Gasperini, protagonista di un ottimo lavoro sulla panchina giallorossa, evidenziando però anche gli aspetti sui quali gli azzurri devono migliorare.

SULL’IMPORTANZA DI NAPOLI ROMA – «Vale tanto, è una squadra che sta facendo benissimo. Gasperini sta facendo davvero un ottimo lavoro. Hanno entusiasmo e tecnica. Noi siamo scivolati a Venezia, sarebbe bello riprendere il cammino. Ma non è l’ultima della stagione, è importante, ma siamo solo all’ottava. Pensiamo a migliorare le situazioni di campo, soprattutto che quando non siamo in possesso gli altri ci ‘entrano troppo dentro’. E poi il risultato per dare continuità per riagganciarci alle prime quattro».

Particolare attenzione sarà quindi riservata alla fase difensiva, uno degli aspetti sui quali l’allenatore ha chiesto maggiore solidità.

Allegri su Hojlund: il rendimento dell’attaccante e le alternative offensive

Tra i temi affrontati anche le prestazioni di Rasmus Hojlund, chiamato a garantire continuità realizzativa in una fase delicata della stagione.

Allegri ha ribadito la propria fiducia nel centravanti danese, soffermandosi anche sulle altre soluzioni presenti nel reparto offensivo.

SUL MOMENTO DI HOJLUND E DEGLI ATTACCANTI – «Con noi ha segnato prima della sosta e poi ha segnato anche in nazionale. Non scordiamoci che le sta giocando tutte, tranne il primo tempo di Venezia. Sono contento, resti sereno. L’importante è che segni la squadra. Poi c’è Giovane che sta rientrando. Lucca ha delle qualità e va sostenuto, il calcio è bello perché gira tutto con un solo pallone».

Le parole del tecnico confermano l’intenzione di valorizzare l’intero reparto, senza concentrare tutte le responsabilità offensive su un singolo giocatore.

Allegri, Rrahmani in dubbio per Napoli Roma: le ultime sulle condizioni del difensore

Non mancano alcune incertezze di formazione in vista dell’incontro del Maradona. In particolare, Amir Rrahmani potrebbe non essere nelle migliori condizioni fisiche.

L’allenatore ha spiegato che il difensore ha accusato un problema di salute, rimandando le valutazioni definitive.

SULLE CONDIZIONI DI RRAHMANI – «Rrahmani era febbricitante, vediamo come starà. Gli altri ci sono tutti».

Una situazione che verrà monitorata nelle ore precedenti alla partita, mentre il resto della rosa risulta a disposizione.

Allegri, il messaggio al Napoli dopo il successo in Champions League

In chiusura, il tecnico è tornato sulla differenza tra prestazioni e risultati, analizzando quanto accaduto nelle ultime due partite contro Bodø/Glimt e Venezia.

Per Allegri, il rendimento della squadra deve essere valutato soprattutto attraverso la capacità di ottenere risultati concreti, indipendentemente dalle difficoltà incontrate durante le gare.

SUI PROGRESSI DEL NAPOLI E SULL’IMPORTANZA DEI RISULTATI – «Si fanno coi risultati, perché è il risultato che condiziona il giudizio. Col Bodo abbiamo rischiato, e vinto. Paradossalmente col Venezia non abbiamo rischiato, creato tanto e poi perso. Questo deve essere chiaro: l’obiettivo principale e fondamentale è il risultato, che poi passa attraverso prestazioni diverse, che dipendono anche dagli avversari. Ma se è chiaro l’obiettivo, è più facile arrivarci».

La partita contro la Roma sarà dunque un banco di prova fondamentale per il Napoli, chiamato a ritrovare continuità in campionato e a dimostrare di aver superato le difficoltà dell’ultimo periodo. L’obiettivo di Allegri è chiaro: conquistare tre punti per rilanciare la corsa verso le prime quattro posizioni.