Borussia Dortmund, rivoluzione sugli spalti: sconti ai tifosi che non usano il cellulare durante le partite! L’iniziativa fa discutere

Il Borussia Dortmund lancia un’iniziativa per riportare l’attenzione dei tifosi sul campo: un’app premierà chi utilizzerà meno lo smartphone durante le partite allo stadio
Il Borussia Dortmund ha deciso di introdurre un’iniziativa particolare per rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera del proprio stadio. Il club tedesco vuole infatti incentivare i tifosi a utilizzare meno il cellulare durante le partite, premiando coloro che scelgono di concentrarsi maggiormente su quanto accade in campo.
Una decisione che nasce dalla volontà di preservare una delle caratteristiche più riconoscibili del Signal Iduna Park: il sostegno incessante dei propri sostenitori, da sempre protagonisti di un ambiente particolarmente caldo e coinvolgente.
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Negli ultimi anni, però, la crescente diffusione dei social network avrebbe contribuito a modificare le abitudini di una parte del pubblico, sempre più spesso impegnato a utilizzare lo smartphone anche durante gli incontri.
Borussia Dortmund, sconti ai tifosi che non utilizzano il cellulare: come funziona l’app
Per contrastare questa tendenza, la società giallonera ha sviluppato un sistema che permetterà ai sostenitori di ottenere premi e sconti sui prodotti ufficiali del club.
Attraverso un’applicazione dedicata, verrà monitorato il tempo durante il quale lo schermo dello smartphone rimarrà bloccato.
Il sistema utilizzerà anche la geolocalizzazione, necessaria per verificare che l’utente si trovi effettivamente all’interno dello stadio durante la partita.
Più tempo i tifosi trascorreranno senza utilizzare il dispositivo, maggiori saranno le opportunità di ricevere incentivi.
Borussia Dortmund, l’iniziativa partirà contro l’Eintracht Francoforte
Il progetto debutterà ufficialmente sabato 24 ottobre, in occasione della prossima partita casalinga del Borussia Dortmund contro l’Eintracht Francoforte.
L’applicazione funzionerà durante i minuti effettivi dell’incontro, mentre il monitoraggio verrà sospeso durante l’intervallo, consentendo ai sostenitori di utilizzare liberamente il telefono.
La partecipazione sarà completamente gratuita e facoltativa, senza alcun obbligo per chi assisterà alle partite.
Al termine di ogni incontro verranno assegnati i premi ai partecipanti che avranno utilizzato meno il proprio smartphone.
Borussia Dortmund, l’obiettivo è riportare il tifo al centro dello spettacolo
Con questa iniziativa, il Borussia Dortmund vuole rafforzare il legame tra squadra e pubblico, incoraggiando una partecipazione più attiva sugli spalti.
L’intenzione è quella di ridurre le distrazioni digitali e valorizzare l’esperienza dal vivo, trasformando ogni partita in un momento di maggiore coinvolgimento collettivo.
Un esperimento innovativo che potrebbe attirare l’attenzione anche di altri club europei, interessati a trovare nuove soluzioni per migliorare l’atmosfera negli stadi.