Conferenza stampa Fabregas pre Como Sassuolo: «Aquilani mio successore? Non ho mai pensato di andare via». Poi le novità su Kean e Liberali

Como Sassuolo, Cesc Fabregas presenta la sfida dell’ottava giornata di Serie A: il tecnico spagnolo fa il punto sugli infortunati, elogia Nico Paz e Ricci

Il Como vuole continuare a stupire dopo una settimana ricca di soddisfazioni. La formazione allenata da Cesc Fabregas, reduce dal successo per 3-1 contro la Fiorentina e dalla prestigiosa vittoria per 4-1 contro il Manchester United in Champions League, si prepara a tornare in campo in campionato.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Sabato 24 ottobre, alle ore 15:00, i biancoblù ospiteranno il Sassuolo allo stadio Sinigaglia, nella partita valida per l’ottava giornata di Serie A 2026/2027.

Alla vigilia dell’incontro, Fabregas è intervenuto in conferenza stampa per analizzare le condizioni della squadra, soffermandosi sugli indisponibili, sulle possibili soluzioni tattiche e sul rendimento dei singoli. Spazio anche alle dichiarazioni sul proprio futuro e sul lavoro di Alberto Aquilani.

Conferenza stampa Fabregas, le condizioni di Kean e Liberali: le ultime verso Como Sassuolo

Il tecnico spagnolo ha aperto il proprio intervento facendo il punto sull’infermeria. La gestione delle energie sarà uno degli aspetti più importanti della stagione, considerando i numerosi impegni tra campionato e Champions League.

SUGLI INFORTUNATI E SUI TEMPI DI RECUPERO – «Una delle sfide di questa stagione sarà riuscire a gestire anche queste cose, dobbiamo fare affidamento su tutta la rosa. Gli infortunati sono gli stessi dell’altro giorno: Liberali ha un infortunio molto lieve ma credo che domani non ci sarà, anche Kean non sarà a disposizione. Potrebbe tornare martedì per la sfida contro il Torino, ma non posso garantirlo».

Contro il Sassuolo, dunque, il Como dovrebbe rinunciare ancora a Mattia Liberali e Moise Kean, con il secondo che potrebbe recuperare in vista dell’impegno contro il Torino.

Conferenza stampa Fabregas, gli elogi a Nico Paz dopo la Champions League

Tra i protagonisti del grande successo contro il Manchester United c’è stato Nico Paz, sempre più centrale nel progetto tecnico della formazione lariana.

Fabregas ha sottolineato soprattutto la crescita mentale del talento argentino, evidenziando la maturità dimostrata nel corso della sua esperienza a Como.

SULLA CRESCITA E SULLA MENTALITÀ DI NICO PAZ – «Devi conoscere la persona e il tipo di ragazzo che è. Meno gli parli e meglio è, ha una mentalità incredibile. Sono più di due anni che è qui ed è stato in grado di lanciare messaggi molto forti, ha avuto una crescita incredibile. La sua mentalità fa la differenza, questo è il motivo per cui non lo sostituisco mai».

Parole importanti da parte dell’allenatore, che considera Nico Paz un riferimento fondamentale per qualità, personalità e capacità di incidere sulle partite.

Conferenza stampa Fabregas, Da Cunha esterno? Le possibili alternative

Gli infortuni di Diao, Jesus Rodriguez e Liberali potrebbero spingere il tecnico a modificare alcune posizioni nel reparto offensivo.

Una delle possibilità riguarda l’utilizzo di Da Cunha sulla fascia, soluzione già valutata in passato. Fabregas ha inoltre ricordato la duttilità di Couto.

SULL’IMPIEGO DI DA CUNHA E COUTO SULLA FASCIA – «Possiamo rifarlo, perché no. C’è anche Couto che ha giocato esterno contro il Sudtirol e al Girona, mentre al Borussia Dortmund giocava da esterno a tutta fascia. Dobbiamo adattarci alle situazioni».

Il Como potrebbe quindi presentarsi contro il Sassuolo con alcune novità, sfruttando la capacità di diversi giocatori di interpretare più ruoli.

Conferenza stampa Fabregas, Ricci aspetta la sua occasione: il messaggio del tecnico

L’allenatore ha poi parlato della gestione di Ricci, ribadendo la propria fiducia nelle qualità del centrocampista.

Nonostante lo spazio limitato trovato finora, il giocatore continua a lavorare con intensità e potrebbe presto ricevere nuove opportunità.

SUL MOMENTO DI RICCI E SULLE GERARCHIE DELLA SQUADRA – «Tutti i giocatori troveranno spazio. Ricci si sta allenando ad alti livelli, mi piacciono la sua qualità e la sua mentalità da quando è arrivato qui: il suo momento arriverà presto. L’occasione può arrivare come è successo con Liberali, dal suo arrivo dal Milan è sempre stato discreto, umile e si è impegnato nel lavoro».

Conferenza stampa Fabregas, il Como deve migliorare in difesa: l’analisi

Nonostante gli ottimi risultati delle ultime settimane, Fabregas è consapevole della necessità di trovare maggiore equilibrio tra fase offensiva e difensiva.

Il tecnico ha riconosciuto alcuni miglioramenti, sottolineando però come la squadra abbia concesso più occasioni rispetto alla passata stagione.

SUI PROGRESSI DIFENSIVI E SULL’EQUILIBRIO DEL COMO – «Il miglioramento c’è stato rispetto alle ultime partite, difensivamente abbiamo subito più dell’anno scorso. Dobbiamo trovare un nostro equilibrio, offensivamente sappiamo creare occasioni e anche la fase difensiva ora si sta mettendo a posto. La squadra sta seguendo un percorso di costruzione, piano piano arriveremo».

L’obiettivo sarà dunque consolidare i progressi mostrati nelle ultime gare senza perdere la qualità offensiva che caratterizza il gioco dei biancoblù.

Conferenza stampa Fabregas, il futuro al Como e le parole su Aquilani

In chiusura, l’allenatore spagnolo ha risposto anche a una domanda relativa a Alberto Aquilani, indicato come possibile suo successore sulla panchina del Como.

Fabregas ha chiarito di non aver mai preso in considerazione l’idea di lasciare il club, spendendo comunque parole positive per il collega.

SUL FUTURO AL COMO E SU AQUILANI COME POSSIBILE SUCCESSORE – «Aquilani il mio successore? Io non ho mai pensato di andare via. Se iniziassi a pensarlo forse sarebbe la mia fine, ma non l’ho mai fatto. Per questo non ti posso dire. Posso sicuramente dire parole positive, è un gioco molto simile per idee quello che propongo io e il suo calcio. mi fate riflettere su questo, gli auguro tanta tranquillità per il suo percorso e per quello che farà».

Un messaggio chiaro sul proprio futuro, mentre il Como continua a concentrarsi sugli obiettivi stagionali.

La sfida contro il Sassuolo rappresenterà un’altra occasione per confermare l’ottimo momento della squadra di Cesc Fabregas, chiamata a dare continuità ai risultati ottenuti contro Fiorentina e Manchester United.