De Rossi: «Alcuni giocatori dovranno essere valutati tra cui Baldanzi e Colombo»

Daniele De Rossi presenta la sfida del Ferraris contro la formazione di Davide Nicola: le parole del tecnico rossoblù

Intervenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia per analizzare i temi tattici del match, il mister del Grifone Daniele De Rossi ha sottolineato l’importanza di ritrovare immediatamente la via dei tre punti per dare continuità alle ambizioni della propria squadra e superare le scorie del recente passo falso esterno. Di seguito tutte le dichiarazioni rilasciate dal tecnico romano in vista del delicato impegno casalingo.

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INFORTUNATI – «Arrivano tutte notizie abbastanza positive, anche se non tutti hanno completato il proprio percorso di ri atletizzazione. Le lesioni sono quasi tutte rientrate, anche se c’è chi è più avanti e chi più indietro: Meichtry dovrebbe essere convocato. Non sappiamo ancora bene come stanno tutti quanti, abbiamo avuto un piccolo problema di virus intestinale che ha colpito parecchi giocatori e anche membri dello staff. Alcuni giocatori dovranno essere valutati tra cui Baldanzi e Colombo, nella giornata di ieri erano a letto con sintomi»

TRAORE‘ – Titolare? Sì, giocherà dall’inizio. Sta bene e stava bene anche la settimana scorsa, anche se ha avvertito un leggero fastidio per qualche giorno. Penso che sia un giocatore che farò molta fatica a lasciare fuori quando sarà al meglio della condizione, a prescindere dal tipo di partita e dall’avversario che incontreremo«»

COLOMBO E VITINHA – «I nostri attaccanti devono creare sempre occasioni, questo è quello che voglio vedere. So anche che gli attaccanti spesso attraversano periodi negativi riuscendo ugualmente a segnare, e faticando invece quando giocano una grande gara: giocatori come Varela e Raimondo stanno attraversando un periodo di forma che potrebbero avere anche Colombo, Vitinha e Havel quando rientrerà. Vitinha tiene tantissimo al gruppo, in allenamento è sempre quello che corre di più e mette intensità: questo però non basta per segnare, quest’anno sta anche giocando meno perché stiamo adottando un sistema di gioco differente. A Parma è entrato benissimo, ci darà una mano durante la stagione».