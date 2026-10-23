Roma, Dybala accelera il recupero. Il club prepara il rinnovo di Lulli

Novità Roma: Dybala brucia le tappe per il rientro, contratto fino al 2031 per Lulli. Tutti i dettagli

Buone notizie in casa Roma sul fronte infermeria. Dopo le preoccupazioni emerse in seguito alla sfida di Champions League contro il Real Madrid, le condizioni di Paulo Dybala, attaccante argentino e leader tecnico della formazione giallorossa, sembrano in netto miglioramento.

L’ex Juventus sta infatti proseguendo il percorso di recupero dal problema muscolare accusato nel corso della gara europea e guarda con ottimismo al ritorno in campo. Gli ultimi controlli medici hanno fornito indicazioni positive, consentendo allo staff sanitario di aumentare gradualmente i carichi di lavoro nelle sedute di allenamento.

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Dybala punta il rientro contro il Cagliari

La Roma segue con attenzione l’evoluzione delle condizioni del proprio numero 21, che rappresenta una pedina fondamentale nello scacchiere di Gian Piero Gasperini, allenatore giallorosso.

Le sensazioni raccolte nelle ultime ore sono incoraggianti. L’ultima risonanza magnetica non avrebbe evidenziato ulteriori problematiche, un elemento che alimenta l’ottimismo in vista dei prossimi impegni stagionali.

L’obiettivo dell’argentino è quello di tornare a disposizione già nel turno infrasettimanale della prossima settimana, quando la Roma affronterà il Cagliari allenato da Fabio Pisacane, tecnico rossoblù impegnato nella corsa salvezza.

Naturalmente ogni decisione verrà presa con la massima cautela, ma il rientro dell’attaccante appare oggi sempre più vicino.

La Roma blinda il talento Lulli

Parallelamente alle buone notizie provenienti dall’infermeria, la società continua a lavorare anche sul futuro dei propri giovani talenti.

Tra le priorità della dirigenza c’è il rinnovo di Emanuele Lulli, esterno offensivo classe 2007 che si è ritagliato uno spazio importante nella prima squadra nel corso di questa stagione.

Le parti sarebbero vicine alla definizione dell’accordo che dovrebbe prolungare il contratto del giovane giallorosso fino al 2031. Restano da sistemare soltanto gli ultimi dettagli prima della fumata bianca definitiva, con un nuovo incontro previsto nei prossimi giorni.

Lulli, da promessa a risorsa per Gasperini

Il percorso di crescita del giovane talento romanista è stato tra le note più positive dell’avvio di stagione. Gasperini ha mostrato grande fiducia nelle sue qualità, concedendogli spazio e responsabilità anche in partite importanti.

I numeri confermano il suo impatto: sei presenze in Serie A, cinque delle quali da titolare, e una rete già messa a segno contro il Genoa.

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Prestazioni che hanno convinto la società ad accelerare per il rinnovo, con l’obiettivo di blindare uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile giallorosso.

Tra il recupero di Dybala e il futuro di Lulli, la Roma guarda quindi alle prossime settimane con rinnovato ottimismo, cercando di consolidare presente e futuro del proprio progetto tecnico