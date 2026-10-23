Aquilani: «Mi aspetto quindi che Laurienté sia più determinante»

Alberto Aquilani presenta la delicata trasferta contro il Como di Cesc Fàbregas dopo il KO con il Frosinone. Tutte le dichiarazioni

Tutt’altro che idilliaco, al contrario, il periodo attraversato dalla squadra neroverde: il successo manca ormai dalla quarta giornata, quando la truppa emiliana si impose contro la Juventus. Alla ricerca di risposte immediate sul piano del gioco e del carattere, Alberto Aquilani, giovane e tatticamente preparato tecnico del Sassuolo, è intervenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia per presentare i temi caldi del match e tracciare la via del riscatto. Di seguito le sue parole alla stampa.

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INFORTUNATI – «Siamo gli stessi di Frosinone. Idzes ancora non ha recuperato e Pieragnolo andrà a giocare con la Primavera. Mi dispiace perché sono assenti giocatori importanti, ma chi è a disposizione mi dà garanzie. Stiamo lavorando insieme da poco ma sono fiducioso in vista dei prossimi impegni»

LAURIENTE‘ – «Nonostante abbia inciso poco finora, lui rientra tra coloro che calciano di più verso la porta in Serie A. Questo è un aspetto positivo: per noi Armand è un giocatore fondamentale, anche se non è ancora al 100%. E’ un giocatore che può migliorare il suo rendimento, i top player che giocano in quel ruolo hanno numeri migliori di lui. Mi aspetto quindi che sia più determinante»

MURIC – «Ho grande stima per questo giocatore. Sta avendo delle difficoltà che stanno condizionando la squadra. Ho parlato con lui: è un ragazzo intelligente e sa che io devo scegliere per il bene suo e della squadra. Sono stati tanti gli errori consecutivi: domani prenderò una decisione su chi giocherà in porta»