Ravenna, Ronaldinho in campo per il derby contro il Forlì

Ronaldinho ha confermato la sua presenza con il Ravenna: l’ex leggenda del Barcellona e del Milan debutterà nel derby contro il Forlì il 15 novembre

Un’indiscrezione clamorosa scuote il panorama calcistico italiano e accende l’entusiasmo della piazza romagnola. Nella giornata di oggi, venerdì 23 ottobre, è arrivata la conferma diretta che gli appassionati attendevano: Ronaldinho, iconico e inimitabile fuoriclasse brasiliano, Pallone d’Oro ed ex stella di Barcellona e Milan, ha dato la propria disponibilità formale ai vertici del Ravenna per scendere in campo e fare il suo esordio ufficiale.

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La data del debutto e il valore del derby romagnolo

Attesa per le prossime ore la formalizzazione burocratica da parte del club, ma il calendario ha già un cerchio rosso ben visibile: la data fissata per l’esordio del leggendario numero dieci verdeoro è quella di domenica 15 novembre. L’occasione sarà di quelle speciali, ovvero ilSentitissimo derby di campionato contro il Forlì, una sfida storicamente accesa che si preannuncia ora come un evento mediatico di portata internazionale.

Un innesto di prestigio e visibilità per la squadra

L’approdo dell’ex trequartista della Seleção rappresenta un’operazione dal potenziale tecnico e d’immagine straordinario per il club giallorosso. La dirigenza si prepara a gestire l’impatto mediatico e l’entusiasmo dei tifosi, pronti a riempire le gradinate per ammirare le classiche giocate e la classe cristallina del campione brasiliano. Un innesto da sogno che alza vertiginosamente l’asticella della visibilità per l’intero movimento dilettantistico e per la città di Ravenna.