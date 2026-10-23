Trabzonspor, paura per l'ex Inter Onana dopo la Conference

Incidente stradale per André Onana: tanta paura per l’ex portiere dell’Inter, nessuna conseguenza grave

Momenti di apprensione in casa Trabzonspor per le condizioni di André Onana, portiere camerunese con un passato tra Inter e Manchester United, rimasto coinvolto in un incidente stradale poche ore dopo l’ultima partita della sua squadra.

L’episodio si è verificato al termine della gara di Conference League vinta dal Trabzonspor contro gli Hearts of Midlothian. Secondo le prime ricostruzioni provenienti dalla Turchia, l’estremo difensore stava facendo ritorno a casa insieme ai propri familiari quando la vettura sulla quale viaggiava è stata coinvolta in un tamponamento.

Incidente stradale per Onana dopo la partita

Le informazioni raccolte dalle autorità locali indicano che l’auto del portiere sarebbe stata colpita da un altro veicolo, dando origine a una serie di collisioni che hanno coinvolto più mezzi.

L’impatto, avvenuto a velocità sostenuta, ha causato danni soprattutto alla vettura guidata dal calciatore. Immediato l’arrivo dei soccorritori, che hanno prestato assistenza ai presenti e disposto il trasferimento di Onana in ospedale per gli accertamenti del caso.

La situazione aveva inizialmente generato una certa preoccupazione all’interno del club turco, che ha seguito da vicino l’evolversi della vicenda.

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Il Trabzonspor segue da vicino la situazione

Oltre al personale sanitario e alle forze dell’ordine, sul luogo dell’incidente si sono recati anche alcuni rappresentanti del Trabzonspor per verificare personalmente le condizioni del giocatore.

Dopo i controlli effettuati in ospedale, però, il quadro si è rivelato decisamente meno grave rispetto a quanto si era temuto nei primi momenti successivi all’incidente.

Il portiere è stato infatti dimesso poco dopo gli esami medici e ha potuto fare rientro a casa.

Nessuna conseguenza per il portiere camerunese

Le notizie arrivate successivamente hanno rassicurato tifosi, compagni di squadra e società. Onana non avrebbe riportato ferite significative e anche i familiari presenti in auto con lui sarebbero usciti indenni dall’accaduto.

A confermare il buon esito degli accertamenti è stato il presidente del Trabzonspor, Dogan, che ha voluto rassicurare l’ambiente sulle condizioni del numero uno camerunese.

Per il club turco si è trattato soprattutto di un grande spavento, fortunatamente senza conseguenze fisiche rilevanti per uno dei giocatori più importanti della rosa.

Dopo le verifiche mediche e il via libera ricevuto dai sanitari, Onana dovrebbe quindi tornare regolarmente a disposizione della squadra nei prossimi giorni, lasciandosi alle spalle una vicenda che avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie.