Conferenza stampa Vanoli pre Inter Fiorentina: «De Gea è il mio capitano e non lo metto in discussione, punto». Le novità sulla formazione

Conferenza stampa Vanoli pre Inter Fiorentina, il tecnico viola presenta la sfida di San Siro: le condizioni di Atta e Ranieri, le possibili scelte su Dodò e Jimenez

La Fiorentina di Paolo Vanoli si prepara ad affrontare l’Inter nella sfida valida per l’ottava giornata di Serie A 2026/2027, in programma domenica 25 ottobre alle ore 12:30 allo stadio San Siro.

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La formazione viola arriva all’appuntamento dopo la sconfitta per 3-1 contro il Como, un risultato che ha evidenziato alcune difficoltà sulle quali l’allenatore sta cercando di intervenire.

Durante la conferenza stampa della vigilia, Vanoli ha affrontato diversi argomenti, dalle condizioni degli infortunati alle possibili novità tattiche, soffermandosi anche sulla crescita di alcuni giocatori e sulle gerarchie all’interno della squadra.

Conferenza stampa Vanoli, le condizioni di Atta e Ranieri prima dell’Inter

Il tecnico ha aperto il proprio intervento facendo il punto sulla situazione dell’infermeria. In vista della trasferta di Milano, la Fiorentina dovrà rinunciare a due giocatori, entrambi ancora impegnati nel percorso di recupero.

SULLE CONDIZIONI DI ATTA E RANIERI – «Atta sta proseguendo il suo percorso di recupero e sta un po’ meglio. Anche Ranieri sta recuperando, ma entrambi non saranno a disposizione».

Due assenze che limiteranno le alternative di Vanoli, chiamato a individuare le soluzioni migliori per affrontare una squadra particolarmente competitiva come l’Inter.

Conferenza stampa Vanoli, Dodò titolare? La posizione su De Gea

Uno dei temi principali riguarda le possibili scelte di formazione. L’allenatore non ha escluso l’impiego di Dodò dal primo minuto, ribadendo la volontà di sfruttare le caratteristiche dei giocatori a disposizione.

Nessun dubbio, invece, sulle gerarchie tra i pali, con David De Gea confermato come punto di riferimento della squadra.

SULLA TITOLARITÀ DI DODÒ E SUL RUOLO DI DE GEA – «Dodo titolare? Da quando sono qui ho sempre detto che avrebbe potuto partire dall’inizio. Ho una squadra che mi dà la possibilità di svariare in più zone del campo, anche se devo tracciare una strada da seguire. De Gea è il mio capitano e non lo metto in discussione, punto».

Conferenza stampa Vanoli, Jimenez può giocare a sinistra? Le alternative della Fiorentina

Spazio anche alle valutazioni tattiche su Jimenez, giocatore che può offrire diverse soluzioni sulle corsie esterne.

Il tecnico ha spiegato di considerare anche un suo eventuale impiego sulla fascia sinistra, pur avendolo utilizzato prevalentemente a destra.

SULLA POSIZIONE DI JIMENEZ – «Adattarlo a sinistra? Lui ha giocato anche in quel ruolo, nella costruzione della squadra tutto è possibile. Finora ho impiegato Viery che nasce da terzino sinistro, Jimenez lo sto vedendo bene a destra ma ho ancora dei giorni davanti per poter cambiare idea».

Le decisioni definitive arriveranno dunque a ridosso della partita, con Vanoli intenzionato a valutare attentamente gli equilibri della formazione.

Conferenza stampa Vanoli, elogi per Ndour e Mastantuono: le parole sui giovani viola

L’allenatore della Fiorentina ha poi analizzato il rendimento di Cher Ndour e Franco Mastantuono, due giocatori che stanno guadagnando considerazione all’interno del progetto tecnico.

Per il primo, Vanoli ha sottolineato i progressi compiuti sul piano fisico e tattico. Per il secondo, invece, ha evidenziato la personalità mostrata nonostante la giovane età.

SULLA CRESCITA DI NDOUR E MASTANTUONO – «Ndour gioca perché se lo merita, era ai margini e ora è diventato un grande prospetto sia per la Fiorentina che per la Nazionale. Sta diventando un giocatore importante sia dal punto di vista fisico che tattico, è importante però che non si sieda e continui a dare il massimo. Mastantuono ha mostrato subito personalità e intelligenza nonostante i 19 anni, vuole mettere il suo talento al servizio della squadra. Secondo me deve ancora capire bene quando dribblare e quando fermarsi, per dettare meglio i tempi alla squadra».

Conferenza stampa Vanoli, difesa a tre o a quattro contro l’Inter? La risposta del tecnico

Infine, Vanoli si è soffermato sulla possibilità di modificare l’assetto difensivo della Fiorentina, passando eventualmente a una linea a tre.

L’allenatore ha ribadito come la squadra possieda le caratteristiche necessarie per interpretare entrambi i sistemi, sottolineando però l’importanza dell’atteggiamento e della mentalità.

SULLA POSSIBILITÀ DI PASSARE ALLA DIFESA A TRE – «Sono nato con dei maestri della difesa a tre, anche se l’anno scorso sono stato massacrato per le mie scelte. Per essere internazionali si deve adottare la difesa a quattro, ma nella costruzione a volte può essere utile anche il reparto a tre: questa squadra può farlo, ha i giocatori adatti anche se al momento siamo un po’ corti. Contano la mentalità e l’interpretazione».

La trasferta contro l’Inter di Cristian Chivu rappresenterà quindi un banco di prova importante per la Fiorentina, chiamata a reagire dopo la sconfitta contro il Como.

Per Paolo Vanoli sarà fondamentale trovare il giusto equilibrio tra solidità difensiva e qualità offensiva, cercando di sfruttare al meglio le caratteristiche dei giocatori a disposizione.