Jonathan David, l’Atletico Madrid prepara il riscatto dalla Juventus: 25 milioni sul tavolo! Simeone vuole tenersi l’attaccante canadese

Calciomercato Juventus, l’Atletico Madrid valuta il riscatto di Jonathan David per 25 milioni di euro: il canadese sta convincendo Simeone con gol e prestazioni importanti

Il futuro di Jonathan David potrebbe essere ancora all’Atletico Madrid. L’attaccante canadese, trasferitosi in Spagna in prestito dalla Juventus durante l’ultima sessione estiva di calciomercato, sta vivendo un’esperienza positiva con la formazione allenata da Diego Simeone.

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Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, i Colchoneros sarebbero intenzionati a valutare seriamente l’attivazione del diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Il giocatore, dal canto suo, si troverebbe particolarmente bene a Madrid e sarebbe favorevole alla permanenza.

Jonathan David, l’Atletico Madrid pensa al riscatto: la posizione della Juventus

Arrivato all’Atletico Madrid il 1° settembre 2026, David ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nelle rotazioni di Simeone.

Il canadese resta legato alla Juventus da un contratto valido fino al 2030, ma il suo futuro potrebbe essere definitivamente lontano da Torino.

Le società dovrebbero avviare nuovi confronti nei prossimi mesi, anche se non è stata ancora presa alcuna decisione definitiva sull’eventuale trasferimento a titolo permanente.

Jonathan David, i numeri con l’Atletico Madrid: tre gol e due assist

L’impatto dell’attaccante nella Liga è stato particolarmente incoraggiante.

Al 23 ottobre 2026, David ha collezionato 8 presenze complessive tra campionato e Champions League, realizzando 3 gol e 2 assist.

Il canadese ha trovato subito la rete contro la Real Sociedad, ripetendosi nella vittoria contro l’Osasuna, accompagnata anche da un assist.

Particolarmente importante il gol realizzato nel derby contro il Real Madrid, vinto 2-1 dall’Atletico. Successivamente è arrivato anche un assist contro l’Alavés.

Jonathan David, Simeone lo valorizza: le differenze rispetto alla Juventus

Rispetto all’esperienza bianconera, David sembra aver trovato un contesto tattico particolarmente adatto alle proprie caratteristiche.

Simeone sta valorizzando soprattutto i suoi movimenti in profondità, la capacità di attaccare gli spazi e il contributo alla fase di pressing.

Nonostante un periodo senza reti, il canadese continua a rappresentare una soluzione importante per l’attacco madrileno.

Calciomercato Juventus, 25 milioni dal riscatto di David?

L’eventuale permanenza di Jonathan David all’Atletico Madrid potrebbe portare nelle casse della Juventus 25 milioni di euro, una cifra significativa in vista delle prossime strategie di mercato.

La dirigenza spagnola starebbe valutando positivamente il rendimento dell’attaccante, ma la decisione definitiva sul riscatto è ancora da prendere.

Per il canadese, intanto, l’obiettivo è continuare a convincere Simeone e trasformare l’attuale esperienza in Spagna in un trasferimento permanente.