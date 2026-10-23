Kompany, paura al Bayern Monaco: malore dopo l’allenamento e trasporto d’urgenza in ospedale! Le ultime sulle sue condizioni

Vincent Kompany è stato ricoverato in ospedale dopo un malore al centro sportivo del Bayern Monaco: l’allenatore belga, reduce da un’infezione virale, è stato trasportato in ambulanza

Momenti di grande preoccupazione in casa Bayern Monaco per le condizioni di Vincent Kompany. L’allenatore belga, 40 anni, ha accusato un malore nella giornata di venerdì 23 ottobre, dopo l’allenamento della squadra bavarese presso il centro sportivo di Säbener Straße.

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Secondo quanto riportato inizialmente dalla Bild e successivamente da Sky Sport Deutschland, il tecnico sarebbe collassato dopo la seduta, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

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Kompany è stato trasportato in ambulanza in un ospedale di Monaco, dove è stato sottoposto agli accertamenti del caso.

Kompany, malore dopo l’allenamento del Bayern Monaco: la ricostruzione

Stando alle informazioni diffuse dalla stampa tedesca, l’episodio si sarebbe verificato mentre l’allenatore si preparava ad assistere alla seduta dell’Under 23.

Presso il centro sportivo bavarese è intervenuto anche un elicottero di soccorso, mentre il tecnico è stato trasferito in ospedale a bordo di un’ambulanza.

Al momento dell’emergenza, non erano ancora disponibili informazioni ufficiali dettagliate sulle sue condizioni di salute e sulle cause precise del malore.

Bayern Monaco, Kompany debilitato da un’infezione virale: i problemi degli ultimi giorni

La situazione fisica dell’allenatore destava attenzione già dalla settimana precedente.

Kompany aveva contratto un’infezione virale che ne aveva condizionato sensibilmente le attività quotidiane e gli impegni professionali.

Durante la vittoria del Bayern Monaco per 6-1 contro il Lipsia, il belga era apparso particolarmente debilitato, tanto da dover riposare disteso durante l’intervallo e dopo la conclusione della partita.

Secondo la Bild, l’infezione avrebbe inoltre provocato problemi legati ad alcune vecchie cicatrici, rendendo difficoltose anche attività come salire le scale.

Kompany, gli allenamenti saltati e l’assenza in conferenza prima dell’Arsenal

Le difficoltà erano proseguite durante la settimana, con Kompany costretto a saltare diverse sedute di allenamento.

Alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Arsenal, terminata 2-2, era stato il viceallenatore Aaron Danks a presentarsi davanti ai giornalisti.

Il tecnico belga aveva comunque deciso di seguire la squadra dalla panchina durante l’incontro europeo.

Il nuovo malore rappresenta dunque un ulteriore sviluppo di una situazione che preoccupa il Bayern Monaco.

La priorità resta conoscere l’evoluzione delle condizioni di Vincent Kompany, in attesa di aggiornamenti ufficiali da parte del club bavarese.