Pagelle Cagliari Bologna: Bernardeschi brilla, Deiola da horror come il resto della difesa sarda – I VOTI

Pagelle Cagliari Bologna: i nostri voti ai protagonisti in campo all’Unipol Domus nel match dell’8° turno di Serie A terminato con la vittoria per i felsinei
Pagelle Cagliari Bologna: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 8ª giornata di Serie A 2026/27
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Il Bologna espugna l’Unipol Domus e supera il Cagliari per 2-0, conquistando la seconda vittoria della gestione Raffaele Palladino. Una prestazione concreta dei felsinei, capaci di sfruttare le occasioni create nella ripresa grazie alle reti di Nicolò Casale e Federico Bernardeschi.
Continua invece il momento negativo della formazione allenata da Fabio Pisacane, che incassa la seconda sconfitta consecutiva dopo il pesante 4-0 subito contro il Monza.
Cagliari Bologna, primo tempo equilibrato: Mendy e Odgaard sfiorano il gol
Palladino sorprende nelle scelte iniziali: senza l’infortunato Roberto Piccoli, preferisce Jens Odgaard nel ruolo di falso nove, lasciando in panchina Enem e Artem Dovbyk.
La prima occasione arriva al 26′, quando Paul Mendy tenta una spettacolare conclusione acrobatica senza trovare la porta.
Quattro minuti dopo risponde Odgaard, ma Elia Caprile respinge il suo diagonale.
Cagliari Bologna, Casale sblocca la partita nella ripresa
Il risultato cambia al 57′. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Miranda, Nicolò Casale svetta in area e supera Caprile, realizzando la sua seconda rete in carriera in Serie A.
Pisacane prova a reagire inserendo Kevin Carlos al posto di Daniel Maldini, ma il Cagliari fatica a rendersi pericoloso.
Al 71′ Skorupski interviene senza difficoltà su un colpo di testa centrale di Mendy.
Cagliari Bologna, Bernardeschi chiude i conti su rigore
Al 78′ arriva l’episodio decisivo: una conclusione di Bernardeschi colpisce il braccio largo di Juan Rodriguez e l’arbitro Bonacina assegna il calcio di rigore.
Dal dischetto lo stesso Bernardeschi spiazza Caprile e firma il definitivo 2-0.
Il Bologna sale così a 8 punti, mentre il Cagliari resta fermo a quota 13, confermando le difficoltà offensive emerse nelle ultime giornate.
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile 6; Ze Pedro 6 (1′ st Sugawara 5.5), Deiola 4.5, Rodriguez 5, Obert 5; Adopo 5.5, Winks 6 (1′ st Gagliardini 5.5), Romano 6 (30′ st Fadera 5.5); Massolin 5.5 (41′ st Aurelio sv), Maldini 5 (22′ st Carlos 5.5); Mendy 5.5. In panchina: Sherri, Radunovic, Kofler, Mina, Sulev, Liteta, Sugamele, Fazzini, Ciervo, Nzola. Allenatore: Pisacane 5.5.
BOLOGNA (3-4-3): Skorupski 6; Darmian 6 (40′ st Vitik sv), Casale 7, Theate 6.5; Zortea 6 (30′ st Libra 6), Ferguson 6.5, Pobega 6, Miranda 6.5 (30′ st Alhassane 6); Bernardeschi 7 (44′ st Mbangula sv), Odgaard 5.5 (30′ st Amondarain 6), Cambiaghi 6.5. In panchina: Pessina, Happonen, De Silvestri, Helland, Heggem, El Azzouzi, Moro, Enem, Dovbyk. Allenatore: Palladino 6.5. ARBITRO: Bonacina di Bergamo 6.