Aquilani non cerca scuse dopo Como Sassuolo: «Nel secondo tempo ci hanno sovrastato. Esposito in panchina? Giochiamo tra 3 giorni»

Como Sassuolo 2-0, Alberto Aquilani analizza la sconfitta dei neroverdi ai microfoni di DAZN: il tecnico evidenzia il calo nella ripresa

Il Sassuolo esce sconfitto dalla trasferta contro il Como, che si impone per 2-0 grazie alla doppietta di Tasos Douvikas. Una battuta d’arresto che lascia diversi interrogativi alla formazione neroverde, protagonista di una partita dai due volti.

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Al termine dell’incontro, l’allenatore Alberto Aquilani è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la prestazione della sua squadra, soffermandosi sulle occasioni non sfruttate nel primo tempo e sulle difficoltà emerse nella ripresa.

Aquilani analizza Como Sassuolo: il calo dei neroverdi nella ripresa

Il tecnico ha riconosciuto la superiorità degli avversari nella seconda parte dell’incontro, sottolineando come il Sassuolo abbia perso intensità e capacità di reagire dopo il vantaggio dei padroni di casa.

«Nella partita ci sono stati due Sassuolo diversi. Quando ti capitano delle occasioni contro una squadra come il Cono le devi concretizzare. Nel secondo tempo, dopo il gol, ci hanno sovrastato. Abbiamo perso il ritmo e dobbiamo capire il perché. L’analisi andrà fatta sulla differenza fra i due tempi. I cambi non ci hanno dato una mano. Esposito entrato solo all’ottantesimo? Giochiamo tra tre giorni e ho fatto dei cambi anche in base alle caratteristiche dell’avversario. Tra me e Fabregas c’è stima reciproca da anni e mi piace molto il modo in cui lavora».

Sassuolo, Aquilani spiega le sostituzioni e l’ingresso tardivo di Esposito

Tra gli argomenti affrontati dall’allenatore anche la gestione di Esposito, inserito soltanto all’80° minuto.

Aquilani ha spiegato di aver valutato le sostituzioni considerando sia le caratteristiche del Como sia il calendario ravvicinato, con un nuovo impegno previsto tra tre giorni.

Le modifiche apportate durante la partita, tuttavia, non hanno prodotto la reazione sperata.

Aquilani elogia Fabregas: il rapporto tra i due allenatori

Nonostante la sconfitta, il tecnico neroverde ha riservato parole di apprezzamento a Cesc Fabregas, protagonista dell’ottimo momento del Como.

Aquilani ha sottolineato il rapporto di stima reciproca che lo lega all’allenatore spagnolo, riconoscendo la qualità del lavoro svolto sulla panchina lariana.

Per il Sassuolo, invece, sarà fondamentale ripartire dall’analisi delle differenze tra primo e secondo tempo, cercando di ritrovare continuità e solidità nei prossimi appuntamenti di Serie A.