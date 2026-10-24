Mercato Napoli, Allegri vuole rinforzi a gennaio: nel mirino un centrocampista e un attaccante

Allegri punta a rinforzare la rosa nella finestra invernale: secondo Nicolò Schira, il club azzurro valuta nuovi innesti per aumentare le alternative e affrontare al meglio la seconda parte della stagione

Il Napoli guarda già al mercato di gennaio. Massimiliano Allegri vuole rinforzare la squadra con innesti mirati, individuando nel centrocampo e nell’attacco due reparti sui quali intervenire per migliorare le alternative a disposizione.

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Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira, la dirigenza partenopea starebbe valutando le prossime mosse per assecondare le esigenze dell’allenatore e rendere la rosa più competitiva.

Centrocampo e attacco, le priorità di Allegri

L’obiettivo è individuare profili capaci di garantire maggiore profondità e nuove soluzioni tattiche. In particolare, un centrocampista potrebbe offrire più opzioni nella gestione della mediana, mentre un attaccante permetterebbe di ampliare le alternative offensive e distribuire meglio le energie nel corso della stagione.

Il lavoro del direttore sportivo Giovanni Manna sarà fondamentale per individuare opportunità sostenibili, tenendo conto delle esigenze tecniche e degli equilibri economici del club.

Napoli, gennaio può diventare decisivo

La sessione invernale rappresenterà un’occasione importante per correggere eventuali lacune emerse nella prima parte dell’annata. Allegri punta a una squadra più completa, in grado di affrontare con continuità i diversi impegni.

Le prossime settimane saranno decisive per capire quali profili potranno realmente arrivare e se il Napoli riuscirà a soddisfare le richieste del proprio allenatore. Al momento, centrocampo e attacco sono i reparti indicati come prioritari.