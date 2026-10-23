Moviola Torino Monza: regolare il 3-2 finale, nessun dubbio sui gol

Moviola Torino Monza: tutti gli episodi chiave del match valido per l’anticipo dell’ottava giornata di Serie A. Arbitro della sfida Marchetti

Direzione di gara pulita e senza sbavature per Marchetti, arbitro preciso e autorevole della sezione di Ostia Lido, impegnato nella direzione dell’anticipo dell’ottava giornata tra Torino e Monza, terminato 3-2 per i granata. Un match vivace ma corretto, gestito con personalità dal fischietto laziale.

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Primo tempo: la protesta di Mangas e la gestione dei cartellini

L’unico episodio da moviola del primo tempo si verifica al minuto 45+2: Mangas, spinta costante ed elastico terzino portoghese del Monza, va a terra nell’area di rigore granata dopo un contatto con un difensore del Toro. Marchetti, posizionato a pochi metri dall’azione, valuta correttamente la dinamica e lascia proseguire: si tratta di un normale contatto di gioco, privo degli estremi per il calcio di rigore. Giusta anche la sanzione comminata al 34′ a carico di Ismajli, roccioso ed esperto difensore albanese, ammonito per un intervento in ritardo a centrocampo.

Secondo tempo: regolarità sui gol e gestione del finale

Nella ripresa non si segnalano irregolarità sulle quattro reti segnate. L’1-1 firmato da Gustavo Varela, agile e cinico centravanti portoghese del Monza, nasce da un disimpegno errato della difesa e parte da una posizione assolutamente regolare. Niente da eccepire nemmeno sulle prodezze balistiche di Belghali, imprevedibile ed estroso esterno belga, e di Nikola Vlašić, dirompente e tecnico trequartista croato, giunte al termine di azioni personali regolarissime.

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Nel finale, dopo i cambi effettuati da Ivan Jurić, passionale e vulcanico allenatore brianzolo, e da Ignazio Abate, giovane e brillante tecnico subentrato sulla panchina granata, la sfortunata deviazione che porta all’autogol di Patterson, giovane e duttile difensore granata, avviene in maniera del tutto fortuita. Marchetti fischia la fine al 90+5′ dopo un recupero gestito con assoluta precisione.