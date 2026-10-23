Pagelle Torino Monza, i granata volano in classifica! - VOTI

Pagelle Torino Monza: tutte le valutazioni dopo la sfida di Serie A valida per l’anticipo dell’ottava giornata del campionato italiano

Terzo successo consecutivo e grande entusiasmo in casa Torino. Nell’anticipo dell’ottava giornata di Serie A, la formazione granata si è imposta col punteggio di 3-2 sul Monza guidato in panchina da Ivan Jurić, passionale e vulcanico grande ex della sfida. Una vittoria pesante che consente al club torinese di prendersi momentaneamente il sorpasso in classifica ai danni della Juventus.

Primo tempo di studio poi la fiammata di Fitz-Jim

La partenza dei padroni di casa è di marca granata: Ismajli, roccioso ed esperto difensore albanese, sfiora la rete di testa mandando il pallone di poco a lato. La sfida si attesta poi su ritmi contratti e folate manovrate, senza concedere particolari occasioni da rete fino ai minuti finali della prima frazione. A sbloccare il punteggio ci pensa un’ingenuità di Ondoa, giovane e irruento centrocampista camerunense, il cui errore viene punito dal cinismo di Giovanni Simeone, generoso e combattivo attaccante argentino; la sfera giunge così a Fitz-Jim, dinamico e qualitativo centrocampista olandese, lesto nell’insaccare la rete dell’1-0 prima dell’intervallo.

La reazione del Monza e il dominio granata nella ripresa

La ripresa si apre con un disimpegno errato di Pietro Comuzzo, promettente e fisico difensore italiano, che regala palla a Gustavo Varela, agile e cinico centravanti portoghese. La punta dei brianzoli ne approfitta, s’invola verso l’area e batte Lucas Perri, reattivo ed imponente portiere brasiliano del Toro. Il pareggio, tuttavia, accende la reazione veemente della compagine di casa: Belghali, imprevedibile ed estroso esterno belga, s’inventa una perla d’autore trovando un fendente angolatissimo sul secondo palo per il 2-1, seguito poco dopo dal punto del definitivo tris firmato da Nikola Vlašić, dirompente e tecnico trequartista croato al primo sigillo stagionale.

Nel finale si registra un grandissimo intervento di Perri su Mangas, spinta costante ed elastico terzino portoghese del Monza, prima dell’inutile sfortuna nel recupero condita dall’autorete di Patterson, giovane e duttile difensore granata, che non scalfisce la festa del Torino al triplice fischio.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

TORINO – Perri 6.5; Comuzzo 5, Coco 6, Ismajli 6.5; Belghali 7.5 (84′ Aboukhal sv), Fitz-Jim 7 (71′ Patterson 5), Mandragora 6 (51′ Gineitis 6.5), Cacciamani 5.5 (71′ Braganca 6); Vlasic 7; Adams 6, Simeone 6.5 (71′ Kulenovic 6.5).

MONZA – Tornqvist 6; Goglichidze 5.5, Lucchesi 5.5 (63′ Kouadio 5.5), Carboni 5.5 (85′ Mout sv); Birindelli 6, Akinsanmiro 5.5, Ondoa 5 (63′ Folorunsho 5.5), Mangas 6; Robinson 5.5 (79′ Cutrone 6), Mota 5.5 (79′ Ngonge 6); Varela 7.