Cristiano Ronaldo a quota 982: gol di testa e Al Nassr in vetta

Il fuoriclasse portoghese firma il 2-0 su punizione di João Félix: vittoria per 3-1 sul campo dell’Al Faysaly e terzo successo di fila

Cristiano Ronaldo continua la sua corsa verso un traguardo storico. Il 41enne attaccante portoghese ha segnato nel successo per 3-1 dell’Al Nassr sul campo dell’Al Faysaly, undicesima giornata di Saudi Pro League, raggiungendo quota 982 gol in carriera. Mancano ormai soltanto 18 reti alle mille in partite ufficiali.

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Come è nato il gol numero 982

Al 49′ Ronaldo ha indirizzato di testa in rete una punizione calciata con precisione da João Félix, trequartista portoghese suo connazionale, firmando il momentaneo 2-0. Il gol era stato preceduto dall’iniziale vantaggio ospite di Al-Hamdan, esterno saudita, al 4′, mentre nella ripresa lo stesso Ronaldo si è visto annullare una seconda rete per fuorigioco e aveva già colpito un palo nel primo tempo. Al 66′ l’Al Faysaly ha accorciato con Bongonda, attaccante congolese entrato dalla panchina, ma al 79′ Ângelo, esterno brasiliano, ha chiuso i conti su suggerimento di Al-Hamdan.

I numeri della carriera

Con questa rete Ronaldo sale a 836 gol con i club in 1.109 partite e 146 con la Nazionale in 234 incontri. La distribuzione con le squadre è: 5 con lo Sporting Lisbona, 145 con il Manchester United, 450 con il Real Madrid, 101 con la Juventus e 135 con l’Al Nassr. In stagione i gol con i giallorossi sono sei, cinque in campionato e uno in AFC Champions League Elite.

Al Nassr in corsa per il titolo

Il successo permette alla squadra di Ange Postecoglou, allenatore australiano ex Tottenham, di salire a 25 punti, a pari merito con l’Al Qadsiah capolista e a un punto dall’Al Hilal, con otto vittorie, un pareggio e una sconfitta. Per Ronaldo il gol è anche un segnale in chiave Nazionale, dopo il recente addio al ritiro del Portogallo, e conferma che a 41 anni continua a essere il principale riferimento offensivo della squadra.