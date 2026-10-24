Roma, Koné vede il rientro: fissata la finestra per il ritorno in campo. Gli aggiornamenti

Il centrocampista francese è alle prese con il recupero dalla lesione al bicipite femorale destro rimediata contro il Real Madrid: secondo Il Messaggero, il rientro potrebbe arrivare tra la sfida europea con il Manchester United e quella di campionato contro il Sassuolo

Buone notizie per la Roma sul fronte Manu Koné. Il centrocampista francese si avvicina al ritorno in campo dopo l’infortunio muscolare accusato nella sfida di Champions League contro il Real Madrid, disputata lo scorso 14 ottobre allo Stadio Olimpico.

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Il giocatore era stato costretto a lasciare il terreno di gioco dopo appena 17 minuti, facendo spazio a Pisilli. Gli esami strumentali effettuati nei giorni successivi avevano evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro, costringendo il francese a iniziare il percorso di recupero.

Infortunio Koné, ecco quando può tornare

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il rientro del centrocampista giallorosso è previsto in una finestra ben precisa: tra il 3 e il 7 novembre, date che coincidono rispettivamente con la sfida di Champions League contro il Manchester United e con l’impegno di campionato contro il Sassuolo.

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La Roma attende dunque di ritrovare uno dei suoi elementi più importanti in mezzo al campo, fondamentale per garantire equilibrio, intensità e capacità di recuperare palloni.

La prudenza resta però essenziale: dopo una lesione muscolare, saranno le condizioni del giocatore e le risposte agli allenamenti a determinare i tempi effettivi del rientro. L’obiettivo è riavere Koné a disposizione senza correre rischi inutili, in una fase della stagione in cui gli impegni ravvicinati richiedono una rosa ampia e affidabile.

Il possibile recupero rappresenterebbe una notizia importante per la squadra giallorossa, che spera di riabbracciare presto il centrocampista francese.