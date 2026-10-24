Pagelle Como Sassuolo: Douvikas da impazzire, Berardi un fantasma – I VOTI

Pagelle Como Sassuolo: i nostri voti ai protagonisti in campo al Sinigaglia nel match del 8° turno di Serie A terminato con la vittoria per i lariani
Pagelle Como Sassuolo: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 8ª giornata di Serie A 2026/27
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Il Como continua a stupire e conquista un’altra vittoria importante in Serie A. Dopo aver superato Fiorentina e Manchester United, la formazione allenata da Cesc Fabregas batte anche il Sassuolo per 2-0, grazie a una straordinaria doppietta di Tasos Douvikas.
Un successo che permette ai lariani di portarsi momentaneamente a due punti dall’Inter capolista, confermando l’ottimo momento attraversato dalla squadra.
Como Sassuolo, primo tempo equilibrato: due gol annullati
La prima frazione è caratterizzata da grande equilibrio. Il Como trova la rete con Da Cunha, ma il gol viene annullato per fuorigioco.
Il portiere Turati, preferito a Muric, deve poi intervenire sulle conclusioni di Douvikas e Caqueret.
Dall’altra parte, anche il Sassuolo si vede annullare una splendida rete realizzata da Bakola per posizione irregolare.
Como Sassuolo, Fabregas cambia tutto: Douvikas firma la doppietta
La svolta arriva nell’intervallo, quando Fabregas inserisce contemporaneamente Addai, Milla e Ramon.
Il Como aumenta l’intensità e trova il vantaggio con Douvikas, servito da Caqueret. Poco dopo arriva anche il raddoppio del greco, questa volta su assist di Kaiki.
Il Sassuolo accusa il colpo e non riesce più a creare particolari pericoli alla porta difesa da Butez.
Como Sassuolo, Nico Paz resta in panchina: Fabregas può sorridere
La notizia più significativa riguarda anche Nico Paz, rimasto in panchina per tutti i 90 minuti per scelta di Fabregas, intenzionato a preservarlo per i prossimi impegni.
Tra i migliori spiccano Douvikas, Caqueret e Kaiki, mentre nel Sassuolo deludono soprattutto Bowie, Berardi e Caleta-Car.
Il Como conquista così altri tre punti e conferma le proprie ambizioni nelle zone alte della classifica.
COMO (4-2-3-1): Butez 6; Yan Couto 6 (67′ Smolcic 6), Kambwala 6 (46′ Ramon 6.5), Kempf 6.5, Kaiki 7; Ricci 6 (46′ Milla 6.5), Perrone 6.5; Da Cunha 6.5 (89′ Lahdo sv), Baturina 5.5 (46′ Addai 6), Caqueret 7; Douvikas 7.5. All. Fabregas
SASSUOLO (4-3-3): Turati 6; Van der Brempt 5.5, Caleta-Car 5, Candé 5, Obrador 5.5 (62′ Doig 6); Adzic 5.5 (86′ Esposito sv), Matic 5.5 (62′ Lipani 6), Bakola 6; Berardi 5 (74′ Volpato sv), Bowie 5, Dominguez 5.5 (62′ Laurienté 5.5). All. Aquilani