Malore Kompany, le condizioni del tecnico del Bayern Monaco e la ricostruzione di Eberl: «Dobbiamo proteggerlo da se stesso»

Vincent Kompany è ricoverato in ospedale in condizioni stabili dopo il malore accusato al centro sportivo del Bayern Monaco. Emergono nuovi dettagli sulle sue condizioni di salute

Arrivano nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Vincent Kompany, allenatore del Bayern Monaco, ricoverato in ospedale dopo il malore accusato venerdì 23 ottobre al centro sportivo di Säbener Straße.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Il tecnico belga, 40 anni, sarebbe collassato durante una sessione di allenamento della seconda squadra bavarese, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi e il successivo trasporto in ambulanza in ospedale.

La notizia, riportata inizialmente dalla Bild e da Sky Sport Deutschland, è stata successivamente confermata dal club tedesco. Secondo gli ultimi aggiornamenti, Kompany si trova in condizioni stabili, mentre emergono ulteriori particolari sui problemi fisici affrontati negli ultimi giorni.

Kompany, le condizioni dopo il malore: il precedente ricovero e la partita contro l’Arsenal

Secondo quanto ricostruito da TZ München, l’allenatore del Bayern Monaco aveva già avuto bisogno di accertamenti ospedalieri nei giorni precedenti al malore.

Il tecnico era infatti alle prese con un’infezione virale che ne aveva condizionato le condizioni fisiche e la partecipazione agli allenamenti.

IL PRECEDENTE RICOVERO DI KOMPANY – «Vincent Kompany era già in ospedale pochi giorni fa, dove ha trascorso la notte e si è fatto controllare, i risultati sono stati negativi – quindi ha deciso di andare in panchina contro l’Arsenal in Champions League».

Nonostante i problemi di salute, Kompany aveva dunque deciso di seguire dalla panchina la sfida europea contro l’Arsenal, terminata 2-2.

Kompany, cosa è successo al centro sportivo del Bayern Monaco: la ricostruzione

La stampa tedesca ha fornito ulteriori dettagli sulle circostanze che avrebbero preceduto il malore.

Secondo TZ München, il tecnico sarebbe abituato a ritmi lavorativi particolarmente intensi, con poche ore dedicate al riposo.

Venerdì, nonostante le difficoltà fisiche della settimana, aveva ripreso regolarmente a seguire le attività della squadra.

LE ABITUDINI DI KOMPANY E IL MALORE DOPO L’ALLENAMENTO – «Kompany dorme spesso molto poco, rimanendo sveglio fino a tardi la notte per lavorare, il che è noto all’interno del club. Nonostante la sua condizione di salute questa settimana, Kompany è stato responsabile dell’allenamento della prima squadra venerdì e poi è andato anche a guardare l’allenamento della seconda squadra, durante il quale è crollato».

Una ricostruzione che evidenzia come l’allenatore avesse cercato di continuare a svolgere le proprie mansioni nonostante i recenti problemi di salute.

Bayern Monaco, la decisione su Kompany: riposo e nessuna fretta per il rientro

La priorità della società bavarese è ora quella di consentire all’allenatore di recuperare completamente, senza accelerare i tempi del suo ritorno.

Sempre secondo quanto riportato da TZ München, il Bayern avrebbe assunto una posizione chiara sulla gestione delle prossime settimane.

LA DECISIONE DEL BAYERN MONACO SUL RECUPERO DI KOMPANY – «Il Bayern è deciso che Kompany debba prendersi le cose con calma, riposare e prendere il tempo di cui ha bisogno per riprendersi completamente prima di tornare a lavorare con la prima squadra».

L’eventuale rientro in panchina dipenderà dunque dall’evoluzione delle condizioni del tecnico e dalle valutazioni mediche.

Kompany, Eberl rompe il silenzio: le parole del direttore sportivo del Bayern Monaco

Sulla vicenda è intervenuto anche Max Eberl, direttore sportivo del Bayern Monaco, che ha spiegato come la società abbia cercato di tutelare l’allenatore durante i giorni precedenti al malore.

Il dirigente ha sottolineato le difficoltà nel gestire un professionista particolarmente determinato a continuare a lavorare, anche quando le condizioni fisiche suggerirebbero maggiore prudenza.

SULLE RESPONSABILITÀ DEL CLUB E SULLA GESTIONE DELLE CONDIZIONI DI KOMPANY – «Certo, la gente può provare a trovare qualcuno da biasimare, ma il fatto è che proteggiamo il nostro allenatore ovunque possiamo. Quando un allenatore dice: “Mi sento pronto a fare le cose”, noi non siamo in grado di sapere esattamente come si sente. Non possiamo semplicemente dire: “Ok, non ti permetteremo di farlo”. Lo avevamo già trattenuto per due giorni. Lo staff tecnico lo aveva tenuto fuori per due giorni prima della partita contro l’Arsenal perché sapevamo che aveva questo virus. Tuttavia, si era ripreso bene e si sentiva bene. A quel punto, diventa difficile dirgli: “Non hai il permesso di farlo”. C’è anche un certo grado di responsabilità personale nel riconoscere quando dire: “Non voglio più farlo. Non ce la faccio a continuare.” E penso che Vinnie sia una personalità così straordinaria e un lavoratore così incredibile che tende a spingersi oltre quel punto. Forse qualcosa è andato perduto nella nostra società a questo riguardo, ma ci sono ancora persone come lui che semplicemente dicono: “Voglio fare le cose. Voglio lavorare”. C’è anche un grande detto: “Se non ascolti i segnali più silenziosi che il tuo corpo ti invia, alla fine il tuo corpo urlerà”. E questo è ciò che è successo ora, purtroppo, e dobbiamo tutti rispettarlo. Questa non è una situazione facile nemmeno per noi, e sarei molto grato se potessimo concedere a tutti il tempo di cui hanno bisogno. A Vinnie verrà dato quel tempo. Continueremo anche a fare uno sforzo ancora maggiore di prima per proteggerlo da se stesso, per così dire».

Bayern Monaco, quando torna Kompany? La priorità è il recupero

Le dichiarazioni di Eberl confermano la volontà della dirigenza bavarese di mettere la salute dell’allenatore davanti agli impegni sportivi.

Il Bayern Monaco dovrà quindi gestire i prossimi appuntamenti tenendo conto della possibile assenza del proprio tecnico, senza stabilire scadenze premature.

La notizia più importante riguarda le condizioni stabili di Vincent Kompany, mentre resta da chiarire quanto tempo sarà necessario prima che possa riprendere regolarmente la propria attività.

Il club continuerà a monitorare la situazione, con l’obiettivo di garantire all’allenatore tutto il riposo e il supporto necessari per tornare in panchina soltanto quando le sue condizioni lo consentiranno.