Ilić, grave infortunio e operazione in Finlandia: tegola per il Lecce! Il comunicato ufficiale

Infortunio Ilić, brutte notizie per il Lecce di Eusebio Di Francesco: il centrocampista ha riportato una lesione miotendinea alla coscia sinistra e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico
Arrivano pessime notizie per il Lecce e per l’allenatore Eusebio Di Francesco, costretto a fare i conti con un nuovo problema dall’infermeria. Gli accertamenti medici effettuati da Ivan Ilić hanno confermato un infortunio muscolare di particolare rilevanza, che richiederà un intervento chirurgico.
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Il centrocampista giallorosso si era fermato durante la partita contro il Bologna, riportando un problema alla coscia sinistra. I successivi approfondimenti diagnostici hanno evidenziato una lesione miotendinea del retto femorale sinistro, con lesione parziale del tendine.
Una diagnosi che costringerà il calciatore a fermarsi, privando il tecnico salentino di una soluzione importante per il centrocampo.
Infortunio Ilić, confermata la lesione al tendine: il Lecce annuncia l’operazione
Attraverso una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, il Lecce ha comunicato l’esito degli esami e la decisione di procedere con un’operazione.
Ilić sarà operato martedì 27 ottobre presso l’Hospital Pihlajalinna di Turku, in Finlandia.
L’intervento verrà eseguito dal professor Lasse Lempainen, specialista nel trattamento chirurgico degli infortuni muscolari e tendinei degli sportivi.
Lecce, il comunicato ufficiale sull’infortunio di Ivan Ilić
La società giallorossa ha fornito tutti i dettagli sulla situazione del centrocampista, confermando la necessità dell’intervento.
IL COMUNICATO UFFICIALE DEL LECCE – «L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Ivan Ilić, in seguito all’infortunio riportato durante la gara con il Bologna, è stato sottoposto ad ulteriori approfonditi esami strumentali che hanno confermato la lesione miotendinea del retto femorale sinistro con lesione parziale del tendine. Il calciatore nella giornata di martedì si sottoporrà ad intervento chirurgico presso l’Hospital Pihlajalinna di Turku (Finlandia), che verrà eseguito dal Prof. Lasse Lempainen.»
Infortunio Ilić, quanto resterà fuori? Di Francesco studia le alternative
Al momento, il Lecce non ha comunicato una data precisa per il rientro in campo del centrocampista.
I tempi di recupero saranno valutati dopo l’operazione, quando lo staff medico potrà stabilire il percorso riabilitativo più indicato.
L’assenza di Ilić rappresenta un problema per Di Francesco, che dovrà rivedere le rotazioni del centrocampo in vista dei prossimi impegni di campionato.
La priorità sarà permettere al giocatore di recuperare completamente, evitando di accelerare il ritorno all’attività agonistica. Ulteriori aggiornamenti sono attesi dopo l’intervento chirurgico in Finlandia.