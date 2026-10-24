Moviola Napoli Roma, Gollini tocca il pallone col braccio fuori area: era da espulsione? Marelli chiarisce l’episodio. Proteste sul gol di Balerdi, Allegri espulso

Napoli Roma, episodio controverso con protagonista Pierluigi Gollini: il portiere giallorosso intercetta il pallone fuori dall’area con il braccio, ma l’arbitro Colombo lascia correre

Un episodio particolare ha attirato l’attenzione durante Napoli-Roma, big match dell’ottava giornata di Serie A 2026/27. Protagonista Pierluigi Gollini, portiere della formazione giallorossa, finito al centro delle discussioni per un tocco con il braccio fuori dalla propria area di rigore durante un’uscita su Kevin De Bruyne.

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Una situazione che ha immediatamente sollevato interrogativi sulla decisione dell’arbitro Andrea Colombo, soprattutto per la possibilità di un’espulsione del portiere romanista. A chiarire la valutazione tecnica dell’episodio è intervenuto Luca Marelli, esperto arbitrale di DAZN.

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Napoli Roma, cosa è successo tra Gollini e De Bruyne

L’azione nasce da un lancio in profondità indirizzato verso Kevin De Bruyne. Il centrocampista del Napoli prova ad avventarsi sul pallone, ma Gollini legge la traiettoria e decide di uscire dalla propria area per anticipare l’avversario.

Durante l’intervento, il portiere della Roma entra in contatto con il pallone utilizzando anche il braccio, pur trovandosi fuori dai sedici metri.

Colombo lascia proseguire il gioco, senza assegnare una punizione al Napoli e senza adottare provvedimenti disciplinari.

Napoli Roma, la moviola di Marelli: perché Gollini non commette fallo

Secondo la spiegazione attribuita a Luca Marelli durante la diretta di DAZN, la decisione arbitrale è corretta perché il braccio di Gollini rimane vicino al corpo, senza aumentarne innaturalmente il volume.

La posizione dell’arto rappresenta quindi l’elemento decisivo per giudicare l’intervento.

Come previsto dalla Regola 12 dell’IFAB, infatti, non tutti i contatti tra pallone e braccio costituiscono automaticamente un’infrazione, nemmeno quando il protagonista è un portiere fuori dalla propria area di rigore.

Napoli Roma, perché non è stato estratto il cartellino rosso

Il regolamento stabilisce che un portiere fuori dalla propria area è sottoposto alle stesse limitazioni degli altri calciatori.

Un eventuale cartellino rosso richiede però che venga commessa un’infrazione punibile e che ricorrano le condizioni previste per l’espulsione, come l’interruzione irregolare di un’evidente opportunità di segnare.

Nel caso descritto, Marelli non ravvisa gli estremi del fallo di mano. Di conseguenza, viene meno anche il presupposto per un provvedimento disciplinare.

Una valutazione che chiarisce un principio fondamentale: toccare il pallone con il braccio fuori area non significa necessariamente commettere fallo. La dinamica dell’intervento resta determinante per la decisione arbitrale.

Regolari le reti della gara realizzate da Anguissa, McTominay, Soulé e Balerdi.

Finale infuocato

Dopo la doppietta di McTominay, la Roma pareggia nuovamente i conti con la doppietta di Balerdi. Ma scattano le proteste per un contatto in area prima del gol tra lo stesso Balerdi e Beukema, con quest’ultimo che finisce a terra. Dopo un silent check col Var, l’arbitro Colombo convalida il gol. Rete che scatena l’ira di Massimiliano Allegri che viene espulso dall’arbitro e poi va faccia a faccia col quarto uomo urlandogli: “Mi dici cos’ho detto?”.