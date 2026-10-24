Allegri espulso in Napoli Roma, finale folle al Maradona! Cosa è successo e la sua spiegazione: «Forse non devo più andare in panchina»

Massimiliano Allegri è stato espulso durante Napoli Roma. Le sue dichiarazioni su quanto successo dopo il match di Serie A 2026/27

Un pirotecnico 3-3 allo stadio Diego Armando Maradona chiude l’anticipo dell’ottava giornata di Serie A tra Napoli e Roma, al termine di un big match spettacolare ma caratterizzato da una coda ad altissima tensione. A catalizzare l’attenzione nel convulso finale di gara è stata l’espulsione di Massimiliano Allegri, allontanato dal direttore di gara Andrea Colombo su segnalazione del quarto ufficiale. Una decisione che ha scatenato la rabbia del tecnico partenopeo, già protagonista di accese rimostranze durante l’intero arco dei novanta minuti.

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Il caso Gollini-De Bruyne e il cartellino rosso nel recupero

Il clima si era surriscaldato già nella prima frazione di gioco. Al 35′, il Napoli ha protestato con veemenza chiedendo il cartellino rosso per Pierluigi Gollini: l’estremo difensore giallorosso, uscito tempestivamente fuori dall’area per sbarrare la strada a Kevin De Bruyne, ha toccato la sfera con il braccio, ma né l’arbitro né il VAR hanno ravvisato un aumento anomalo del volume corporeo. Una scelta che ha mandato su tutte le furie Allegri, pizzicato a ripetere come un mantra al quarto uomo Juan Luca Sacchi: “Mi dici cosa ho detto”.

La situazione è poi degenerata nel finale, quando il fischietto di Como ha estratto il rosso diretto. Ai microfoni di DAZN, il mister livornese ha spiegato l’accaduto con parole al vetriolo:

“Il quarto uomo ha richiamato l’arbitro e mi ha cacciato. Non ho detto niente. La prossima volta mi siedo in panchina e non mi alzo, ogni volta che mi alzo mi buttano fuori. Forse non devo più andare in panchina, vedo altri che entrano in campo e ribaltano tutto. Faremo beneficenza anche a questo giro”.

La svolta offensiva, le occasioni di Hojlund e il ko di Badiashile

Nonostante l’amarezza per i due punti sfumati, l’allenatore ha promosso l’atteggiamento aggressivo della sua formazione:

“Stasera la squadra ha fatto una buona partita contro una squadra forte. Abbiamo subito il terzo gol dove non potevamo fare di più, sicuramente saliremo la classifica”.

Un cambio di rotta tattico rivendicato con fermezza: “Ho cambiato modo di giocare, voglio tutti all’attacco adesso. Dall’inizio della stagione che facciamo così, se posso metto 4 attaccanti”.

In chiusura, Allegri non ha nascosto la delusione per il pareggio, facendo il punto sui singoli tra cui l’infortunio di Benoît Badiashile:

“Forse non sarò troppo lucido nell’analizzare la partita. È la prima volta in 25 anni, sono molto arrabbiato perché abbiamo perso punti. Hojlund? Ha avuto 3 occasioni, i gol arriveranno. Deve stare sereno. Badiashile? Purtroppo ha avuto un infortunio, lo valuteremo nelle prossime 48 ore”.