Pagelle Lazio Parma: Taylor certezza, traballa la difesa di Gilardino! Che impatto Lontani VOTI

Pagelle Lazio Parma: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l’8ª giornata di Serie A 2026/27
Pagelle Lazio Parma: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l’8ª giornata di Serie A 2026/27
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LAZIO: Mandas 6; Floriani 6, Sutalo 6, Provstgaard 6 (46′ Diogo Leite 6.5), Tavares 6.5; Frattesi 6, Belhayane 6, Taylor 7 (71′ Dele-Bashiru 6); Isaksen 6.5 (77′ Lazzari SV), Noslin 5.5, Zaccagni 6 (77′ Pedraza 6). All. Gattuso 6.5
PARMA: Corvi 5.5; Drobnic 5, Troilo 5.5, Diego Carlos 4.5 (72′ Frigan 6); Delprato 5.5, Ordonez 5.5 (62′ Lontani 7), Sierro 5 (46′ Bernabè 5), Keita 5.5, Valeri 6; Touré 5.5, Romero 6 (78′ Fabbian 6). All. Gilardino 5.5