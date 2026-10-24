Moviola Lazio Parma: gli episodi dubbi del match diretto da Arena. Cosa è successo all’Olimpico!

Moviola Lazio Parma: gli episodi dubbi del match diretto da Arena, valido per l’8ª giornata di Serie A 2026/27

La sfida dell’Olimpico tra Lazio e Parma, terminata 2-1 a favore dei biancocelesti di Gennaro Gattuso contro i ducali di Alberto Gilardino, ha visto una direzione di gara lineare da parte dell’arbitro Alberto Arena. In una partita caratterizzata da ritmi agonistici controllati e un numero contenuto di infrazioni, la moviola si concentra in particolare sull’episodio chiave di fine primo tempo e su alcuni contatti in area.

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Primo tempo: proteste per Frattesi e l’offside decisivo su Isaksen

I primi dubbi arbitrali emergono all’8′ di gioco: Davide Frattesi si incunea nell’area di rigore emiliana e frana a terra dopo un contrasto ravvicinato. Il centrocampista chiede a gran voce il calcio di rigore, ma il fischietto fa cenno di proseguire senza ravvisare irregolarità, giudicando il contrasto come un normale scontro di gioco.

La gestione dei cartellini da parte del direttore di gara risulta ineccepibile. Al 31′ scatta la prima ammonizione per Oliver Provstgaard, sanzionato con tempestività per aver fermato fallosamente un avversario lanciato a metà campo; sette minuti dopo, al 38′, il giallo viene sventolato a Vincent Sierro per un intervento plateale ed evidente.

L’episodio determinante della prima frazione si materializza al 41′: Gustav Isaksen riceve palla a centro area e trafigge a fil di palo il portiere Edoardo Corvi. La gioia dell’attaccante danese dura però pochissimo: il fischietto ferma la ripresa del gioco per un controllo con la sala VAR, che rileva una posizione di fuorigioco sul passaggio precedente. Dopo il check tecnologico, la rete del possibile 1-0 laziale viene correttamente cancellata.

Ripresa: tutto regolare sui tre gol, gestione serena nel finale

La seconda metà di gara scivola via senza ulteriori contestazioni arbitrali. Al 51′ il vantaggio firmato da Kenneth Taylor con una precisa conclusione all’angolino basso è assolutamente regolare sotto ogni profilo. Nessun dubbio nemmeno al 58′ sul raddoppio dei padroni di casa, nato dalla sfortunata deviazione di Diego Carlos nella propria porta. Al 60′ Arena interrompe prontamente il gioco per soccorrere Corvi dopo una violenta contusione, gestendo con equilibrio la successiva girandola di cambi fino al termine e al gol del 2-1 di Lontani.