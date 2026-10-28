Caso Mbappé-Mao, arrivate le scuse ufficiali del Real Madrid al popolo cinese: il comunicato

Sono arrivate le scuse ufficiali del Real Madrid al popolo cinese dopo il caso diplomatico che ha visto come protagonista Kylian Mbappé

Quello che era nato come un banale fenomeno virale sul web ha finito per assumere i contorni di una vera e propria crisi diplomatica sull’asse Madrid-Pechino. Al centro dell’imponente bufera mediatica resta Kylian Mbappé, finito nel mirino del Governo cinese e dell’opinione pubblica locale a causa di una sua reazione divertita di fronte a un meme che lo ritraeva con i tratti somatici dello storico leader Mao Zedong. Dopo i passi ufficiali compiuti nei giorni scorsi dalla Liga, anche il Real Madrid si è visto costretto a intervenire in prima persona per spegnere le polemiche e tutelare l’immagine del club nei mercati asiatici.

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Il comunicato ufficiale dei “Blancos” e il pentimento del giocatore

Nella giornata di oggi, la società spagnola ha diramato una nota ufficiale per porgere formali scuse alla nazione cinese e ricucire lo strappo istituzionale, confermando contestualmente il pentimento espresso dallo stesso attaccante francese.

Di seguito la nota ufficiale del club madrileno:

“Real Madrid C. F. desidera esprimere le proprie scuse al popolo cinese per qualsiasi disagio potrebbe essere stato causato dalle recenti parole del nostro giocatore Kylian Mbappé. Il nostro club tiene un profondo rispetto per la Cina, la sua storia, la sua cultura e i suoi cittadini, così come per i milioni di tifosi cinesi che provano affetto e ammirazione per il Real Madrid. Il club si unisce alle scuse pubbliche espressate da Kylian Mbappé, in cui il giocatore stesso ha espresso il suo arrependimento per le sue parole e ha riterato il suo rispetto per il popolo cinese. Il Real Madrid riafferma il suo impegno con i valori di rispetto, convivenza e comprensione tra le culture, e esprime il suo desiderio di continuare a rafforzare i legami di amicizia e affetto che uniscono a lui e ai suoi cittadini”.

La tutela del brand in Asia e i rapporti commerciali

Il pronto intervento delle istituzioni sportive e della dirigenza dei Blancos si è reso indispensabile per fermare un’ondata di indignazione che rischiava di compromettere in modo irreparabile le attività commerciali e il seguito del club in Oriente. Per la stella della Nazionale francese e per il Real Madrid, le scuse pubbliche rappresentano un passaggio obbligato per provare a chiudere una complessa controversia mediatica, riaffermando i valori di rispetto interculturale e salvaguardando il profondo legame con la numerosa fanbase asiatica.