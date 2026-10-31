Pagelle Milan Inter: ma che acquisto è stato Diego Moreira!? Festa rossonera. Bastoni illude ma i nerazzurri sprofondano VOTI

Pagelle Milan Inter: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 10ª giornata di Serie A 2026/27
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MILAN: Maignan 7; Gila 6,5, De Winter 6,5, Pavlovic 7, Diawara 6,5 (82′ Bartesaghi SV); Musah 6,5 (82′ Jashari SV), Modric 7, Rabiot 7; Moreira 8 (89′ Terracciano SV), Ramos 6 (89′ Hutchinson SV), Pulisic 7 (82′ Cisse SV). All. Amorim 7.5
INTER: Martinez 5.5; Bisseck 5.5 (82′ Bonny SV), Akanji 5.5, Bastoni 6,5 (82′ Dimarco SV); Spence 6, Barella 5 (82′ Esposito SV), Calhanoglu 5.5 (72′ Zielinski 6), Carlos Augusto 5; Diouf 5,5 (72′ Mkhitaryan 6), Sucic 5.5; Thuram 5.5. All. Chivu 5