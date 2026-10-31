Moviola Milan Inter: gli episodi dubbi del match diretto da Guida. Cosa è successo a San Siro!

Moviola Milan Inter: gli episodi dubbi del match diretto da Guida, valido per la 10ª giornata di Serie A 2026/27

La stracittadina tra Milan e Inter, valida per il decimo turno del campionato di Serie A 2026/2027, ha regalato novanta minuti di grande intensità agonistica, accendendo inevitabili discussioni sulla direzione di gara di Marco Guida. Il fischietto della sezione di Torre Annunziata è stato chiamato a gestire una serie di situazioni spinose all’interno dell’area di rigore, trovando nella tecnologia un supporto determinante per correggere una svista nella ripresa.

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Il contatto De Winter-Thuram e le sanzioni disciplinari

La prima controversia del match si è materializzata al 40′ del primo tempo. Su un traversone spiovente dalla corsia mancina, Marcus Thuram ha controllato la sfera spalle alla porta per poi finire a terra dopo il duello fisico con Koni De Winter. Nonostante le veementi proteste dei calciatori nerazzurri, che invocavano il penalty, il direttore di gara ha fatto cenno di proseguire, giudicando l’incrocio tra le gambe dei due atleti di lieve entità. Il successivo silent check della sala VAR ha condiviso la decisione presa dal campo, senza ritenere necessario alcun intervento al monitor.

In avvio di ripresa, Guida ha dovuto estrarre i primi cartellini per arginare il nervosismo. Al 49′ è arrivata l’ammonizione a carico dello stesso De Winter, reo di una prolungata trattenuta di maglia ai danni di Thuram dopo essere stato superato nello scatto. Pochi minuti dopo, al 52′, il provvedimento disciplinare ha colpito Moreira, sanzionato per proteste eccessive a seguito di un fallo commesso da Mario Gila su Sucic.

L’episodio chiave al 74′: rigore revocato per il tocco di petto di Gila

Il momento più delicato della serata è andato in scena al minuto 74. Sugli sviluppi di un cross teso scodellato in area rossonera da Henrikh Mkhitaryan, Guida ha immediatamente indicato il dischetto punendo un presunto tocco di mano di Gila.

Il tempestivo richiamo alla on field review ha però cambiato l’esito dell’azione: i replay hanno mostrato chiaramente come l’impatto del pallone fosse avvenuto sul petto del difensore spagnolo, escludendo qualsiasi tocco irregolare con gli arti superiori. Al 75′ l’arbitro campano ha dunque revocato la massima punizione concessa all’Inter, ristabilendo la correttezza del giudizio in un derby combattuto e condizionato dal peso specifico della tecnologia.