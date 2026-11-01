Aquilani alla vigilia di Sassuolo Fiorentina: «Quando il vento soffia contro bisogna accelerare, altrimenti si rischia di andare indietro. Continuiamo ad avere fiducia nel nostro lavoro»

Alberto Aquilani, allenatore del Sassuolo, ha parlato così alla vigilia del match contro la Fiorentina di Serie A 2026/27

Alla vigilia dell’insidioso confronto casalingo contro la Fiorentina, il tecnico del Sassuolo Alberto Aquilani ha scelto i canali ufficiali del club per analizzare la delicata fase attraversata dalla compagine emiliana. Senza ricorrere alla tradizionale conferenza stampa pre-partita, l’allenatore neroverde ha tracciato un quadro lucido delle recenti battute d’arresto in Serie A, chiedendo al gruppo una reazione d’orgoglio immediata fondata sul lavoro quotidiano, sulla tenuta mentale e sul recupero della necessaria compattezza tattica.

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Compattezza tra i reparti e reazione mentale: la ricetta del tecnico

Il pesante passo falso dell’ultimo turno impone un repentino cambio di marcia. Per Aquilani, l’aspetto psicologico e la cura delle distanze sul terreno di gioco rappresentano le basi imprescindibili per superare la crisi:

“Stiamo vivendo un momento particolare e delicato, perché arriviamo da una prestazione non bella e da un risultato pesante, che si aggiunge agli ultimi risultati negativi. Tutto questo deve servirci per crescere e per capire il momento che stiamo attraversando. Quando il vento soffia contro, bisogna accelerare, altrimenti si rischia di andare indietro. Dobbiamo essere consapevoli della situazione, rimanere uniti e compatti e analizzare le ragioni di queste difficoltà. Il lavoro quotidiano è l’unica arma che conosco. Dobbiamo continuare a lavorare, soprattutto sull’aspetto mentale dei giocatori. In questo momento ci sta mancando soprattutto la capacità di mantenere le distanze giuste tra i reparti. Prima eravamo più corti e più uniti nella fase difensiva. Mi aspetto di ritrovare proprio questo atteggiamento. A livello individuale mi aspetto qualcosa in più da ciascuno, qualche errore in meno, perché abbiamo ragazzi di qualità. Lo spirito, però, non deve mai mancare”.

L’ostacolo viola e l’emergenza: determinazione senza scuse

L’avversario di giornata impone massima concentrazione. La formazione gigliata vanta una rosa costruita per traguardi ambiziosi, ma il Sassuolo non intende partire battuto, nemmeno di fronte ai numerosi dubbi di formazione legati alla situazione dell’infermeria:

“Ci sono anche altre squadre che stanno attraversando un momento di difficoltà: dobbiamo mantenere alto il morale e continuare ad avere fiducia nel nostro lavoro. Ogni settimana abbiamo la possibilità di riscattarci, anche se davanti troviamo avversari importanti. La Fiorentina è una squadra di grande valore, che alla vigilia del campionato partiva con ambizioni e pronostici di alto livello, diversamente da noi. Ci aspetta una partita complicata: è una squadra organizzata, con tanti giocatori importanti, che ha fatto un grande mercato. Per noi, però, tutte le partite sono le più importanti, perché la Serie A non ti aspetta e non ti concede tempo per fermarti. Gli infortuni rappresentano un problema: recuperiamo alcuni giocatori e ne perdiamo altri. Abbiamo diversi elementi in dubbio, ma gli alibi non fanno parte del mio modo di pensare. Scenderanno in campo altri giocatori e dovranno farsi trovare pronti. Dobbiamo affrontare le difficoltà con determinazione, senza cercare scuse”.

Per i neroverdi, il match del Mapei Stadium diventa così il banco di prova decisivo per dimostrare maturità, cancellare le recenti amnesie difensive e ritrovare punti pesanti per la classifica.