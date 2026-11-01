Nicolussi Caviglia autentico ‘nuovo acquisto’ per Gilardino: alle spalle il lungo calvario, come cambia ora il Parma con il suo rientro

Hans Nicolussi Caviglia è pronto a tornare dopo il lungo infortunio che gli ha impedito di scendere in campo in questo inizio di stagione. Come cambia il Parma
In vista della complessa trasferta contro l’Atalanta, il Parma riceve la notizia più attesa per la propria mediana: Hans Nicolussi Caviglia torna a disposizione. Il centrocampista ha completato il lungo percorso di riabilitazione dopo la lesione di secondo grado alla coscia destra rimediata lo scorso 25 luglio, che gli ha impedito di debuttare in questo avvio di stagione. Per la formazione ducale guidata da Alberto Gilardino, il rientro dell’ex regista bianconero rappresenta un autentico nuovo acquisto proprio alla vigilia di uno snodo nevralgico del campionato.
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Infermeria svuotata e le parole di Gilardino alla vigilia
Nel corso della conferenza stampa di vigilia, l’allenatore crociato ha espresso grande soddisfazione per lo stato generale della rosa, annunciando un gruppo finalmente al completo per la trasferta orobica:
“Bene, ho tutti disponibili. Stanno tutti bene”.
Un contesto favorevole che permetterà a Gilardino di gestire le scelte con ampia libertà, pur mantenendo la doverosa cautela sul minutaggio del playmaker dopo oltre tre mesi di stop forzato:
“Ha fatto un percorso di recupero, si è sempre allenato, lo vedo bene. Lui è importante per il gruppo, valuterò il suo utilizzo nelle prossime ore”.
Come cambia lo scacchiere tattico dei ducali
Il ritorno di Nicolussi Caviglia è destinato a modificare profondamente l’identità tattica del Parma. Con il classe 2000 al centro dello scacchiere, la squadra acquisisce una fisionomia differente:
- Regia e uscita dal basso: Nicolussi Caviglia diventa il catalizzatore della prima impostazione, offrendo uno scarico sicuro alla retroguardia per eludere il pressing avversario;
- Verticalità e tempi di gioco: la sua visione periferica permette di imbucare immediatamente palloni precisi per gli attaccanti, aumentando la pericolosità nelle transizioni veloci;
- Calci piazzati: il Parma recupera uno specialista sui tiri da fermo, fattore prezioso per sbloccare gare equilibrate tramite punizioni dirette o traiettorie tese dalla bandierina.
La sua intelligenza posizionale consentirà a Gilardino sia di schierare una mediana a tre con un vertice basso d’ordine, sia di comporre un doppio perno equilibrato, donando al Parma la maturità necessaria per competere ai massimi livelli.