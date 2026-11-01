Moviola Como Venezia, Ferrieri Caputi nella bufera! Rigore prima concesso e poi revocato al VAR: tutti gli episodi controversi

Moviola Como Venezia, due episodi arbitrali accendono la sfida del Sinigaglia nella decima giornata di Serie A 2026/2027: al 28′ Ferrieri Caputi cancella un rigore inizialmente assegnato agli ospiti

La sfida tra Como e Venezia, valida per la decima giornata di Serie A 2026/2027, è caratterizzata da due episodi arbitrali particolarmente importanti, entrambi avvenuti nel corso del primo tempo.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

Al centro dell’attenzione finisce Maria Sole Ferrieri Caputi, chiamata a prendere decisioni delicate in occasione di due contatti nelle rispettive aree di rigore.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Come ricostruito da Eurosport, l’episodio più discusso riguarda un calcio di rigore inizialmente assegnato al Venezia e successivamente revocato dopo l’intervento del VAR. Pochi minuti più tardi, invece, arriva un penalty a favore dei padroni di casa.

Moviola Como Venezia, rigore revocato al 28′: il contatto tra Adams e Milla

Il primo episodio controverso arriva al 28′, quando Adams sposta il pallone nei pressi del limite dell’area di rigore e viene fermato dall’intervento di Milla.

Il giocatore del Como entra in contatto con l’avversario, con un possibile tocco del braccio largo che porta Ferrieri Caputi a indicare immediatamente il dischetto.

Inizialmente il controllo del VAR sembra riguardare soprattutto la posizione del contatto, per stabilire se l’episodio sia avvenuto dentro oppure fuori dall’area.

Dopo alcuni minuti, però, la direttrice di gara viene richiamata al monitor per una on field review.

Moviola Como Venezia, Ferrieri Caputi cambia decisione: le parole dopo il VAR

La revisione produce una decisione inattesa: il calcio di rigore viene cancellato.

Ferrieri Caputi comunica direttamente al pubblico dello stadio le motivazioni della scelta.

LA SPIEGAZIONE DELL’ARBITRO – «il giocatore del Como non commette alcun fallo».

Una valutazione che lascia spazio alle discussioni, considerando la dinamica dell’intervento di Milla e il possibile contatto con il braccio.

Secondo la ricostruzione dell’episodio, il Venezia avrebbe avuto motivi per reclamare il calcio di rigore, ma la valutazione definitiva dell’arbitro è stata differente.

Moviola Como Venezia, rigore per i lariani al 41′: Juan Jesus ammonito

Al 41′ arriva un nuovo episodio decisivo, questa volta nell’area del Venezia.

Anastasios Douvikas viene fermato da Juan Jesus con un intervento giudicato irregolare da Ferrieri Caputi.

La direttrice di gara assegna il calcio di rigore al Como e mostra anche il cartellino giallo al difensore brasiliano.

A differenza dell’episodio precedente, la decisione appare decisamente meno controversa.

Dagli undici metri si presenta Lucas Da Cunha, che trasforma il penalty e porta in vantaggio la formazione allenata da Cesc Fabregas.

Un primo tempo segnato dunque da due decisioni arbitrali determinanti, con il rigore revocato al Venezia destinato a rappresentare il principale argomento di discussione della moviola.