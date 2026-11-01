Pagelle Como Venezia: Da Cunha decisivo, Juan Jesus in difficoltà – I VOTI

Pagelle Como Venezia: i nostri voti ai protagonisti in campo al Sinigaglia nel match del 10° turno di Serie A terminato col successo per i lariani
Pagelle Como Venezia: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 10ª giornata di Serie A 2026/27.
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Il Como di Cesc Fabregas conquista un’altra vittoria e supera il Venezia per 1-0 allo stadio Sinigaglia, nella decima giornata di Serie A 2026/2027. Un successo sofferto che permette ai lariani di riprendersi il quarto posto, portandosi a due punti dall’Inter, prossima avversaria in campionato.
Como Venezia, Stankovic protagonista: il portiere salva gli ospiti
Il Como mantiene a lungo il possesso del pallone, senza riuscire sempre ad aumentare il ritmo. Le occasioni comunque arrivano, ma Filip Stankovic risponde con due interventi decisivi sulle conclusioni di Lucas Da Cunha e Marc-Oliver Kempf.
Como Venezia, rigore revocato agli ospiti: decide Da Cunha
Intorno alla mezz’ora, l’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi assegna inizialmente un rigore al Venezia per un presunto fallo di mano di Milla, salvo revocarlo dopo la revisione al VAR.
Prima dell’intervallo, invece, Juan Jesus commette fallo su Anastasios Douvikas. Dal dischetto Da Cunha supera Stankovic e firma il vantaggio.
Como Venezia, Nicola non trova il pareggio: lariani quarti
Nella ripresa Davide Nicola prova a modificare l’assetto del Venezia, ma gli ospiti faticano a costruire occasioni pericolose.
Il Como sfiora il raddoppio, soprattutto con Couto, la cui conclusione termina di pochissimo fuori.
Finisce 1-0: Fabregas festeggia tre punti fondamentali, mentre il Venezia lascia il Sinigaglia tra rimpianti e polemiche arbitrali.
COMO (4-2-3-1): Butez 6; Couto 6.5 (82′ Smolcic sv), Ramon 6.5, Kempf 6, Kaiki 6.5; Ricci 6 (73′ Perrone 6), Milla 5.5; Da Cunha 7 (73′ Liberali 6), Nico Paz 6 (73′ Caqueret 6), Baturina 6.5 (84′ Valle sv); Douvikas 6.5. All. Fabregas
VENEZIA (3-5-2): Stankovic 6.5; Halhal 5.5, Moreno 5.5, Juan Jesus 5; Hainaut 5.5 (62′ Sagrado 6), Sohm 5.5 (62′ Basic 6), Busio 6 (55′ Kike Perez 6), Helgason 6 (78′ Rrahmani 6), Mazzocchi 6; Lauberbach 5.5 (55′ Yeboah 6), Adams 5.5. All. Nicola