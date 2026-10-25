Moviola Lecce Juventus, Gaspar espulso nel recupero! Dubbi su Cambiaso e Douglas Luiz, tutti gli episodi arbitrali

Moviola Lecce Juventus, tante decisioni controverse nell’ottava giornata di Serie A 2026/27: dai mancati cartellini per Cambiaso e Douglas Luiz, fino all’espulsione di Gaspar

Lecce-Juventus, sfida valida per l’ottava giornata di Serie A 2026/27, è stata caratterizzata da diversi episodi arbitrali discussi. A dirigere l’incontro è stato Fabio Maresca, della sezione di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Mondin e Barone. Quarto ufficiale Feliciani, mentre al VAR erano presenti Paterna e Baroni.

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Diversi gli interventi finiti sotto osservazione, con alcune decisioni che hanno sollevato dubbi soprattutto nella ripresa.

Moviola Lecce Juventus, il gol di McKennie e il primo episodio controverso

7′ – CONTATTO MCKENNIE-NGOM: i due centrocampisti si contendono un pallone prima di una potenziale occasione bianconera. Maresca lascia proseguire, considerando l’entità del contrasto e il movimento della gamba del giocatore salentino.

29′ – GOL DI MCKENNIE CONVALIDATO: breve attesa per verificare la posizione iniziale dell’americano. Il controllo conferma la regolarità dell’azione e la rete viene assegnata alla Juventus.

Moviola Lecce Juventus, Cambiaso rischia il giallo: dubbi anche su McKennie

46′ – FALLO DI MONTEIRO: il difensore del Lecce interviene su Koopmeiners. Maresca concede la punizione senza estrarre il cartellino.

50′ – CONTRASTO MCKENNIE-GALLO: intervento dell’americano sul terzino salentino. L’arbitro lascia giocare, ma resta qualche dubbio sulla mancata assegnazione del fallo.

52′ – CAMBIASO RISCHIA L’AMMONIZIONE: evidente trattenuta dell’esterno juventino che interrompe una ripartenza del Lecce. Maresca non estrae il giallo.

61′ – GASPAR SU KOLO MUANI: il difensore commette fallo sull’attaccante francese lontano dalla porta. Punizione concessa, senza ammonizione.

Moviola Lecce Juventus, Gaspar prima ammonito e poi espulso: cosa è successo

75′ – GASPAR RISCHIA IL ROSSO: il centrale salentino ferma Woltemade interrompendo un’azione promettente. Maresca opta per il cartellino giallo, non ravvisando gli estremi per un’evidente occasione da gol.

82′ – DOUGLAS LUIZ SU ESTEBAN: intervento particolarmente energico del brasiliano, che anticipa l’avversario ma rischia per l’intensità del contrasto. L’arbitro lascia proseguire, nonostante i possibili estremi per fallo e ammonizione.

90+4′ – ESPULSO GASPAR: finale nervoso per il Lecce. Il difensore protesta contro una decisione arbitrale e Maresca lo espelle, lasciando i salentini in inferiorità numerica negli ultimi istanti dell’incontro.