De Rossi: «Grande sofferenza nel secondo tempo ma per salvarsi bisogna giocare così»

Il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, è intervenuto nel post gara dopo la sfida contro il Venezia di Nicola. Le sue dichiarazioni

L’allenatore del Genoa, Daniele De Rossi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la sfida contro il Venezia. Le sue parole nel post partita.

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PAROLE – «Grande sofferenza nel secondo tempo, grande sofferenza negli ultimi 25 minuti con la Fiorentina, ma per salvarsi bisogna giocare così. I ragazzi ci sono riusciti. Abbiamo concesso un paio di occasioni e quelle sono le cose più gravi, perché prendere gol dopo aver sofferto così sarebbe stata una pugnalata. Non siamo riusciti a spingerli via e il Venezia ha qualità e gamba, e l’ha dimostrato»

CONDIZIONI BIJLOW – «Bijlow ha avuto qualche fastidio in settimana e pensavamo non potesse giocare, invece oggi credo abbia fatto una ottima partita»

LE ULTIME SU WIAFE – «Ha avuto un risentimento all’adduttore. Io pensavo fossero semplici crampi, ma penso che qualcosina ha sentito, ma è presto per fare una diagnosi. Penso che contro la Juventus non potrò contare su di lui, non dovrebbe essere a disposizione».