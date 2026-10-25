Moviola Inter Fiorentina: bufera sul contatto Viery-Thuram, poi il rigore al 96′ firmato Zielinski! Gli episodi dubbi del match diretto da Mariani

Moviola Inter Fiorentina: gli episodi dubbi del match diretto da Mariani, valido per l’8ª giornata di Serie A 2026/27

L’infuocato scontro dell’ottava giornata di Serie A 2026/27 tra Inter e Fiorentina a San Siro si è trasformato in una vera e propria maratona di episodi da moviola, mettendo a dura prova la gestione arbitrale del fischietto Maurizio Mariani. In una gara caratterizzata da altissima tensione e continui ribaltamenti di fronte, le proteste nerazzurre hanno accompagnato diversi contatti caldi nell’area toscana, prima dell’incredibile epilogo arrivato in pieno recupero.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

I due falli di mano nel primo tempo: corretta la scelta su Bastoni e Pongracic

Il primo snodo arbitrale si concentra al minuto 37 con due situazioni contestate nel giro di pochi secondi. Sul fronte d’attacco viola imbastito da Franco Mastantuono, la sfera impatta sul braccio destro di Alessandro Bastoni nell’area milanese: Mariani lascia correre e la decisione si rivela ineccepibile, dato che l’arto del difensore della Nazionale rimane costantemente aderente al busto.

Sul ribaltamento immediato dell’azione, la conclusione a rete di Francesco Pio Esposito sbatte sul braccio di Marin Pongracic: anche in questo caso il direttore di gara non assegna il penalty, giudicando regolare il movimento e congrua la postura del corpo vista la distanza estremamente ravvicinata.

La trattenuta di Dragusin e il discusso caso Viery-Thuram al 68′

Nella ripresa le proteste nerazzurre riprendono al 55′, quando Radu Dragusin ricorre a una vistosa trattenuta su Marcus Thuram a palla lontana prima della battuta di un corner, causando la caduta del centravanti; Mariani decide però di soprassedere.

L’episodio più divisivo della sfida si materializza al 68′, con la formazione gigliata avanti 1-0. Thuram sfonda sul versante destro dell’area, affronta Viery e finisce a terra dopo un contatto con la gamba del difensore. L’arbitro sembra inizialmente intenzionato a concedere la massima punizione, salvo poi lasciare proseguire tra le vibranti rimostranze interiste. La sala VAR opta per un rapido silent check senza richiamare Mariani all’on-field review, non ravvisando un chiaro ed evidente errore. La decisione ha sollevato forti perplessità anche nell’analisi su DAZN dell’esperto arbitrale Luca Marelli, convinto che l’allargamento della gamba da parte del difensore viola fosse un intervento irregolare da punire con il rigore.

L’ingenuità di Valdepenas al 96′ e la sentenza di Zielinski

La redenzione arbitrale giunge nell’ultimo assalto della partita, al minuto 90+6′: Thuram viene clamorosamente cinturato e trascinato a terra in piena area da Valdepenas. In questa circostanza Mariani non ha esitazioni e indica immediatamente il dischetto: dagli undici metri Piotr Zielinski calcia con freddezza glaciale, firmando il gol del definitivo trionfo all’ultimo respiro.