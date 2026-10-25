Pagelle Inter Fiorentina: Thuram forza della natura, Zielinski entra e decide! De Gea saracinesca, ma che gol Jimenez!? VOTI

Pagelle Inter Fiorentina: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l’8ª giornata di Serie A 2026/27
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Inter: Provedel 6; Bisseck 6.5, Akanji 6, Bastoni 6 (78′ Dimarco 5,5); Diouf 6, Barella 6,5 (85′ Lavelli SV), Calhanoglu 6 (78′ Zielinski 7), Mkhitaryan 6.5 (78′ Sucic 6), Carlos Augusto 6.5; Esposito 5 (64′ Bonny 6), Thuram 7,5. All. Chivu 7.
Fiorentina: De Gea 7; Jimenez 7 (75′ Dodò 6), Dragusin 6,5, Pongracic 6 (51′ Viery 5,5), Valdepenas 5; Ndour 6, Fagioli 6, Brescianini 6; Mastantuono 6 (75′ Gnonto 6), Pellegrino 6,5 (82′ Beto SV), Njie 5,5 (82′ Joao Mario SV). All. Vanoli 6.5