Juventus Lecce, Spalletti sorprende su Woltemade e Kolo Muani! Poi l’elogio a Koopmeiners: «Finalmente una partita di livello internazionale»

Juventus Lecce, Luciano Spalletti presenta la sfida contro i salentini e analizza le scelte offensive dei bianconeri. Il tecnico si sofferma sulla coppia Woltemade-Kolo Muani

La Juventus di Luciano Spalletti cerca il riscatto dopo un periodo complicato, caratterizzato dalla sconfitta interna contro la Lazio e dal pareggio per 2-2 contro il Rennes in Europa League. I bianconeri tornano in campo per affrontare il Lecce di Eusebio Di Francesco, con l’obiettivo di conquistare tre punti fondamentali e ritrovare fiducia.

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A pochi minuti dal calcio d’inizio, Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sulle proprie scelte di formazione, sul rendimento degli attaccanti e sulla crescita di alcuni protagonisti della rosa.

Juventus Lecce, Spalletti difende Woltemade e spiega la scelta delle due punte

Uno dei temi principali riguarda l’utilizzo contemporaneo di Nick Woltemade e Randal Kolo Muani. Il tecnico ha difeso la prestazione del tedesco contro il Rennes, spiegando le ragioni tattiche che lo portano a schierare due centravanti.

«Secondo me Nick ha giocato una buona gara, insieme formano una buona coppia. Contro il Rennes è stata l’ottava volta in cui hanno giocato insieme, questi sono discorsi che si fanno per cercare il pelo nell’uovo. Puoi giocare sempre con due punte di ruolo una volta che ne hai quattro a disposizione e puoi cambiarne due, al momento la situazione è questa anche se secondo me sarebbe meglio fare il contrario. E’ una scelta di necessità, ma non è detto che uno abbia sempre ragione a schierarli insieme».

Juventus Lecce, Spalletti elogia Koopmeiners: segnali importanti dall’Europa League

Spazio anche a Teun Koopmeiners, protagonista di una prestazione convincente nell’ultimo impegno europeo. L’allenatore bianconero ha evidenziato i progressi dell’olandese, sottolineandone la versatilità e le qualità atletiche.

«In crescita? Finalmente gli ho visto fare una partita di livello internazionale, è un giocatore che ha giocato in squadre forti e sa ricoprire più ruoli. Ha corsa e difficilmente cala dal punto di vista fisico, magari lo fa per fragilità mentale. Oggi contro il Lecce ha la possibilità di ritagliarsi ancora più spazio all’interno della squadra».

Juventus Lecce, Spalletti cerca risposte dai suoi giocatori

La sfida contro il Lecce rappresenta dunque un banco di prova significativo per la Juventus. Spalletti vuole ritrovare risultati e continuità, puntando sul recupero dei singoli e su una maggiore efficacia offensiva. In questo senso, le prestazioni di Woltemade, Kolo Muani e Koopmeiners potrebbero rivelarsi determinanti per il percorso dei bianconeri.