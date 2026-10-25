Atalanta, Sarri: «Stiamo attraversando un momento difficile»

Il tecnico dell’Atalanta, Maurizio Sarri, è intervenuto nel post partita dopo la sfida contro il Frosinone. Le sue dichiarazioni

L’allenatore dell’Atalanta, Maurizio Sarri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la sfida contro il Frosinone. Le sue dichiarazioni nel post partita.

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PAROLE – «Stiamo attraversando un momento difficile per tanti motivi. Abbiamo regalato due gol. Nonostante questo siamo tornati in partita, abbiamo rischiato di vincerla. Potevamo gestire meglio le ripartenze nel secondo tempo. C’è da considerare che gli avversari hanno fatto l’ultima partita 10 giorni fa e noi in 10 giorni ne abbiamo giocate parecchie. Quindi che si potesse fare un finale meno brillante era evidente ma la squadra ha retto botta. La squadra è rimasta nella partita. Poi ci dispiace per il risultato ma visto il momento è una prestazione da accettare»

MOMENTO – «Oggi abbiamo giocato con avversari particolari. Contro avversari di questo tipo può venire fuori una partita diretta e con tanti spazi. Temevamo questa partita perché loro erano molto più freschi di noi e poteva essere un grande problema. Abbiamo comunque reagito e siamo rimasti in partita anche abbastanza bene, anche se con una certa fragilità difensiva».