Nicola furioso dopo il ko del Venezia contro il Genoa: «Siamo convinti di avere i mezzi per salvarci, se siamo il Venezia e non siamo l'Inter vuol dire...»

Genoa Venezia, Davide Nicola analizza la sconfitta dei lagunari dopo il gol decisivo dell’ex Ellertsson: dalla rabbia per il risultato alle difficoltà della squadra, fino alle considerazioni sulla salvezza

Il Venezia di Davide Nicola esce sconfitto dalla sfida di campionato contro il Genoa, punito da una splendida rete dell’ex Mikael Ellertsson. Un risultato che lascia parecchio amaro in bocca al tecnico arancioneroverde, convinto che la propria squadra avrebbe meritato qualcosa in più per quanto mostrato durante l’incontro.

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Intervenuto in conferenza stampa al termine della partita, Nicola ha analizzato la prestazione dei suoi giocatori, soffermandosi sulle difficoltà offensive, sull’atteggiamento tattico e sulla necessità di trovare maggiore equilibrio. Non è mancato un riferimento alla lotta per la salvezza, con l’allenatore che continua a credere nelle possibilità del Venezia.

Genoa Venezia, Nicola non nasconde la rabbia: il gol di Ellertsson e la fiducia nella salvezza

SULLA SCONFITTA E SULLA RETE DECISIVA DELL’EX ELLERTSSON – «Credo che l’umore a fine partita era di un’arrabbiatura abbastanza importante. Sappiamo analizzare le partite e ne abbiamo fatte due. La prima si è vinta giocata in un modo come era giusto giocare contro una grande squadra e forse non meritavi l’intera posta in palio però l’hai presa. Oggi avresti storto il naso con un pareggio e l’hai persa. Quando lavori su certe cose, rischi di perderne altre. Però non abbiamo rischiato, c’è stato un gran gol di Ellertsson e bisogna fargli i complimenti. Però la prima occasione l’abbiamo avuta noi. Ho detto ai ragazzi di saper prendere tante facciate e continuare a lavorare come stiamo facendo. E noi siamo convinti che abbiamo i mezzi per salvarci».

Genoa Venezia, Nicola spiega la strategia tattica e cita l’Inter

Il tecnico ha poi approfondito le scelte adottate durante il primo tempo, spiegando perché il Venezia abbia concesso il possesso nella zona difensiva ai rossoblù.

SULL’ATTEGGIAMENTO TATTICO E SULLA GESTIONE DEL POSSESSO – «Il gioco l’hanno avuto sulla linea difensiva. Noi li prendevamo con tre mezzali e due punte, gli abbiamo lasciato il giro palla ma non hanno avuto grandi occasioni. Stiamo lavorando ad un approccio per avere un equilibrio e non lasciare ripartenze facili. Nel secondo tempo ci siamo messi nella condizione di avere un giro palla e siamo stati più fluidi. Siamo una squadra che ha una predisposizione a giocare ma dobbiamo unire le due cose. Se siamo il Venezia e non siamo l’Inter c’è un motivo, vuol dire che dobbiamo costruirci i nostri numeri e lavorare».

Genoa Venezia, Nicola individua il problema: cosa è mancato ai lagunari

Uno degli aspetti sui quali l’allenatore intende lavorare riguarda la velocità della manovra e la capacità di sviluppare azioni offensive più efficaci.

SULLE DIFFICOLTÀ OFFENSIVE E SUL PALLEGGIO – «Mi piace un calcio veloce, abbiamo avuto occasioni ma dobbiamo essere più bravi nel palleggio. Nel primo tempo siamo stati attenti ma ci ha portato ad essere più statici».

Genoa Venezia, Nicola commenta le nuove indicazioni arbitrali

Infine, spazio alle considerazioni sulle nuove direttive arbitrali, con particolare attenzione alla gestione dei contrasti e alla necessità di uniformare le decisioni dei direttori di gara.

SULLA NUOVA LINEA ARBITRALE E SULL’INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO – «Non è stata una partita cattiva ma combattuta. Ho visto una partita corretta. E’ chiaro che le nuove indicazioni portano ad un aumento del calcio giocato. L’importante è che l’interpretazione che viene data deve essere più univoca possibile in tutte le partita. Io sono abituato a vedere quali regole vengono applicate, a seguirle e a trovare il buono da tutto questo».

Il messaggio di Nicola resta comunque chiaro: il Venezia deve continuare a lavorare per migliorare la propria identità di gioco, senza perdere fiducia nelle possibilità di raggiungere l’obiettivo salvezza.