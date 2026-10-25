Lecce Juventus, Di Francesco ammette l’errore: «Se avessi scelto la formazione del secondo tempo forse avremmo fatto meglio». Poi critica Gaspar

Lecce Juventus, Eusebio Di Francesco analizza la sconfitta per 2-0 contro i bianconeri: il tecnico salentino si assume le responsabilità delle scelte iniziali

Il Lecce di Eusebio Di Francesco esce sconfitto dal Via del Mare contro la Juventus di Luciano Spalletti, che si impone per 2-0 nell’ottava giornata di Serie A 2026/27. Una partita complicata per i giallorossi, soprattutto nel primo tempo, quando i bianconeri hanno trovato entrambe le reti decisive grazie a McKennie e Douglas Luiz.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Al termine dell’incontro, Eusebio Di Francesco è intervenuto ai microfoni di DAZN, analizzando senza nascondersi le difficoltà della propria squadra. L’allenatore ha riconosciuto che le modifiche apportate durante l’intervallo hanno migliorato la prestazione del Lecce, soffermandosi anche sugli episodi che rischiano di complicare la preparazione della prossima sfida contro il Frosinone.

Lecce Juventus, Di Francesco ammette: la formazione iniziale poteva essere diversa

SULLA SCONFITTA E SULLE SCELTE DI FORMAZIONE – «Se avessi scelto la formazione del secondo tempo forse avremmo fatto meglio. Quel sistema di gioco ci ha permesso di essere più aggressivi e di coprire più campo. Avevo dato continuità alla formazione della settimana scorsa, ma abbiamo tenuto poco palla e non abbiamo trovato gli angoli di gioco. Abbiamo sofferto l’ampiezza della Juventus, che ci ha messo molta qualità andando da un lato e dall’altro. Bravi loro, meno bravi noi nei particolari. Sul primo gol siamo stati ingenui, ci siamo fatti fare un blocco e non possiamo permettercelo. Se la Juventus è stata cattiva, noi dovevamo esserlo di più. Nella ripresa invece ho visto una grande squadra e siamo riusciti a fare bene».

Lecce Juventus, Di Francesco spiega il cambio di modulo nell’intervallo

SULLE MODIFICHE TATTICHE E SULLE DIFFICOLTÀ CONTRO LA JUVENTUS – «Togli un centrocampista e metti un difensore, sulla carta questo ti porta a difenderti meglio. A volte fai le pressioni dall’esterno verso l’interno e quando trovi quelli bravi ti fanno saltare il banco. La Juventus nel primo tempo l’ha fatto diverse volte. Me n’ero accorto subito, ma non avevo esterni d’attacco che potevo abbassare a fargli fare il quinto, li avrei ammazzati N’Dri e Fatah per caratteristiche».

Lecce Juventus, Di Francesco critica Gaspar e aggiorna sulle condizioni di Tiago Gabriel

Il tecnico ha poi affrontato due situazioni particolarmente delicate in vista del prossimo impegno. Gaspar è stato espulso nel recupero per proteste, mentre Tiago Gabriel ha dovuto lasciare il terreno di gioco per un problema fisico.

SULL’ESPULSIONE DI GASPAR E SULL’INFORTUNIO DI TIAGO GABRIEL – «Mi dispiace, aveva fatto un’ottima gara e ha commesso un’ingenuità. Bisogna essere capaci di stare attenti a ciò che si dice. Maresca poteva chiudere un orecchio o un occhio, ma lui è stato ingenuo. Tiago Gabriel invece ha subito la classica ‘vecchietta’ al ginocchio, mi auguro di poterlo recuperare per giovedì».

Lecce Juventus, Di Francesco vede segnali di crescita: cosa manca ai giallorossi

Nonostante il risultato negativo, Di Francesco ha individuato alcuni aspetti incoraggianti nella prestazione dei salentini, ribadendo però la necessità di eliminare le disattenzioni nei momenti decisivi.

SULLA CRESCITA DEL LECCE E SUGLI ERRORI DA CORREGGERE – «Sì, specialmente con le grandi squadre abbiamo alzato il nostro tasso di pericolosità, questa è una cosa positiva. Ma dobbiamo alzare il livello di attenzione nei particolari. L’1-0 indirizza la partita, lì dovevamo essere più attenti. Poi ci hanno messo in difficoltà. Se avessimo chiuso il primo tempo con un solo di svantaggio magari avremmo ragionato diversamente».

Il Lecce dovrà adesso concentrarsi sulla trasferta contro il Frosinone, una sfida importante nella corsa alla salvezza. Per Di Francesco sarà fondamentale ripartire dall’atteggiamento mostrato nella ripresa, cercando maggiore equilibrio e attenzione difensiva.