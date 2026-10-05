Napoli, blitz di De Laurentiis a Castel Volturno: vertice con Allegri

Summit De Laurentiis-Allegri a Castel Volturno: il Napoli si prepara al riscatto tra emergenza e rientri

Un faccia a faccia per fare il punto e ritrovare la rotta. Nella giornata di oggi Aurelio De Laurentiis, vulcanico presidente del club azzurro, ha effettuato un blitz al Training Center di Castel Volturno per incontrare Massimiliano Allegri, il pragmatico allenatore livornese chiamato alla guida dei partenopei. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il patron si è intrattenuto per circa un’ora con il tecnico per analizzare il momento delicato e pianificare i prossimi decisivi impegni.

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Il Napoli è chiamato a cambiare ritmo al rientro dalla sosta per le nazionali, quando affronterà un vero tour de force con partite ogni tre giorni. L’obiettivo primario è riscattare un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, caratterizzato da un bilancio opaco di due vittorie, un pareggio e tre sconfitte.

Il fattore McTominay e l’infermeria azzurra

Allegri sa di non poter più commettere passi falsi, ma per invertire la rotta necessita del completo organico. In quest’ottica, la giornata di domani potrebbe portare notizie decisive su Scott McTominay, dinamico centrocampista scozzese ex Manchester United. Il classe 1996 sosterrà infatti i test medici per ottenere l’idoneità agonistica dopo l’intervento di ablazione effettuato a settembre. Qualora arrivasse il via libera dai sanitari, il giocatore si ricongiungerà al gruppo, sperando in una convocazione già per il match di sabato sera allo stadio Maradona contro il Frosinone.

La situazione medica resta tuttavia complessa per gli altri otto degenti presenti nell’infermeria partenopea. Per rivedere in campo Frank Anguissa, possente mediano camerunense, Alex Meret, affidabile portiere friulano, e il giovane difensore Luca Marianucci, servirà attendere metà ottobre.

Costi di recupero più lunghi per il terzino brasiliano Alisson e l’attaccante Giovane, il cui rientro è fissato per fine ottobre. Infine, tempi ancora più dilatati per gli altri indisponibili: l’esterno Marco Favasuli tornerà a disposizione a dicembre, mentre per Alessandro Buongiorno, solido perno difensivo della Nazionale azzurra, il rientro slitterà a gennaio 2027.